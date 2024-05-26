https://ria.ru/20240526/obstrel-1948480682.html
В Белгородской области женщина получила контузию после обстрела ВСУ
В Белгородской области женщина получила контузию после обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
В Белгородской области женщина получила контузию после обстрела ВСУ
Мирная жительница пострадала в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:08
2024-05-26T19:08
2024-05-26T19:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Шебекинским городским округом сработала наша система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу. По предварительной информации, пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ", - написал он.Добавляется, что в селе Ржевка, после отражения средствами ПВО воздушной атаки, повреждения зафиксированы в 20 частных домовладениях. Кроме того, повреждены девять автомобилей, один из них полностью сгорел. Отмечается, что на территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Помимо этого, повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области женщина получила контузию после обстрела ВСУ
Гладков: мирная жительница пострадала в Белгородской области после обстрела ВСУ
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Мирная жительница пострадала в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Над Шебекинским городским округом сработала наша система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу. По предварительной информации, пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ", - написал он.
Добавляется, что в селе Ржевка, после отражения средствами ПВО воздушной атаки, повреждения зафиксированы в 20 частных домовладениях. Кроме того, повреждены девять автомобилей, один из них полностью сгорел. Отмечается, что на территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Помимо этого, повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения.