https://ria.ru/20240526/obstrel-1948469983.html
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Украинские войска в 17.00 и в 17.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и обстреляли её снарядами... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:52
2024-05-26T17:52
2024-05-26T17:52
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в 17.00 и в 17.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и обстреляли её снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.): 17.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 17.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...17.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что в воскресенье украинские войска неоднократно сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы на Горловку. Также в воскресенье ведомство сообщало о неоднократных обстрелах снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Горловки со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и сбросили взрывоопасные предметы
ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости.
Украинские войска в 17.00 и в 17.20 воскресенья сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Горловку и обстреляли её снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство
ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.): 17.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 17.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...17.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Ранее сообщалось, что в воскресенье украинские войска неоднократно сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы на Горловку. Также в воскресенье ведомство сообщало о неоднократных обстрелах снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Горловки со стороны ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.