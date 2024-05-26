https://ria.ru/20240526/obstrel-1948463429.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 26.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска в воскресенье выпустили шесть снарядов, в том числе кассетные, "натовского" калибра 155 миллиметров, по Горловке, сообщает представительство... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:01

2024-05-26T17:01

2024-05-26T17:01

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили шесть снарядов, в том числе кассетные, "натовского" калибра 155 миллиметров, по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...16:30 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотников взрывоопасные предметы на Горловку. Также в воскресенье ведомство сообщало о неоднократных обстрелах снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Горловки со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия