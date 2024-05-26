https://ria.ru/20240526/obstrel-1948461845.html
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 26.05.2024
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:52
2024-05-26T16:52
2024-05-26T16:52
происшествия
муром
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. "Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что машина сильно повреждена. Кроме того, в том же селе пара БПЛА атаковала два инфраструктурных объекта связи, пострадавших нет. Из-за атаки есть повреждения линии электропередачи - без электроэнергии остались населенные пункты Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки.
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html
муром
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Муром, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина
Гладков: при украинской атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина