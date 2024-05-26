https://ria.ru/20240526/obstrel-1948461845.html

При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина

При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 26.05.2024

При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:52

2024-05-26T16:52

2024-05-26T16:52

происшествия

муром

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. "Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что машина сильно повреждена. Кроме того, в том же селе пара БПЛА атаковала два инфраструктурных объекта связи, пострадавших нет. Из-за атаки есть повреждения линии электропередачи - без электроэнергии остались населенные пункты Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки.

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html

муром

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происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины