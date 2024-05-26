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При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948461845.html
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 26.05.2024
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:52
2024-05-26T16:52
происшествия
муром
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. "Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что машина сильно повреждена. Кроме того, в том же селе пара БПЛА атаковала два инфраструктурных объекта связи, пострадавших нет. Из-за атаки есть повреждения линии электропередачи - без электроэнергии остались населенные пункты Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки.
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html
муром
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происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Муром, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина

Гладков: при украинской атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром.
"Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что машина сильно повреждена. Кроме того, в том же селе пара БПЛА атаковала два инфраструктурных объекта связи, пострадавших нет. Из-за атаки есть повреждения линии электропередачи - без электроэнергии остались населенные пункты Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМуромБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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