https://ria.ru/20240526/obstrel-1948459271.html

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 26.05.2024

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку

Украинские войска в 16.00 и 16.05 воскресенья сбросили еще два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:28

2024-05-26T16:28

2024-05-26T16:28

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в 16.00 и 16.05 воскресенья сбросили еще два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 16.05 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска также выпустили в 16.10 три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Ранее сообщалось, что украинские войска в 15.40 воскресенья сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, происшествия