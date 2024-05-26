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Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948459271.html
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку
Украинские войска в 16.00 и 16.05 воскресенья сбросили еще два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:28
2024-05-26T16:28
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в 16.00 и 16.05 воскресенья сбросили еще два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 16.05 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска также выпустили в 16.10 три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Ранее сообщалось, что украинские войска в 15.40 воскресенья сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили 2 взрывоопасных предмета с дрона на Горловку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в 16.00 и 16.05 воскресенья сбросили еще два взрывоопасных предмета с беспилотных летательных аппаратов на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 16.05 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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25 мая, 08:00
Кроме того, украинские войска также выпустили в 16.10 три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 15.40 воскресенья сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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