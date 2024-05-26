https://ria.ru/20240526/obstrel-1948452635.html

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек - РИА Новости, 26.05.2024

При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек

В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:29

2024-05-26T15:29

2024-05-26T16:31

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале. Отмечается, что транспортное средство полностью сгорело. Кроме того, Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Первая вражеский БПЛА влетел в окно частного дома. Никто из мирных жителей не пострадал, поврежден фасад, выбиты окна. Помимо этого, в результате повторной атаки на это же село повреждения получила легковушка.

https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков