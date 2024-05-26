Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 26.05.2024 (обновлено: 16:31 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948452635.html
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек - РИА Новости, 26.05.2024
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек
В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:29
2024-05-26T16:31
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале. Отмечается, что транспортное средство полностью сгорело. Кроме того, Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Первая вражеский БПЛА влетел в окно частного дома. Никто из мирных жителей не пострадал, поврежден фасад, выбиты окна. Помимо этого, в результате повторной атаки на это же село повреждения получила легковушка.
https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек

Гладков: при атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале.
Отмечается, что транспортное средство полностью сгорело.
Кроме того, Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Первая вражеский БПЛА влетел в окно частного дома. Никто из мирных жителей не пострадал, поврежден фасад, выбиты окна. Помимо этого, в результате повторной атаки на это же село повреждения получила легковушка.
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
19 мая 2021, 02:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала