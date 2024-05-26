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При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек - РИА Новости, 26.05.2024
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек
В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:29
2024-05-26T15:29
2024-05-26T16:31
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале. Отмечается, что транспортное средство полностью сгорело. Кроме того, Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Первая вражеский БПЛА влетел в окно частного дома. Никто из мирных жителей не пострадал, поврежден фасад, выбиты окна. Помимо этого, в результате повторной атаки на это же село повреждения получила легковушка.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
При атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал человек
Гладков: при атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор
Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона в Telegram-канале.
Отмечается, что транспортное средство полностью сгорело.
Кроме того, Гладков сообщил, что в селе Новостроевка-Первая вражеский БПЛА влетел в окно частного дома. Никто из мирных жителей не пострадал, поврежден фасад, выбиты окна. Помимо этого, в результате повторной атаки на это же село повреждения получила легковушка.