https://ria.ru/20240526/obstrel-1948400323.html

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 26.05.2024

Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

При субботних обстрелах ВСУ Белгородской области ранения получили 18 человек, четверо находятся в реанимации, возможна отправка в Москву, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:25

2024-05-26T08:25

2024-05-26T08:30

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При субботних обстрелах ВСУ Белгородской области ранения получили 18 человек, четверо находятся в реанимации, возможна отправка в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области... 18 человек получили ранения. Двое из них - дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идет оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву", - написал он.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, москва