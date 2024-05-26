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Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 26.05.2024 (обновлено: 08:30 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948400323.html
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 26.05.2024
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области
При субботних обстрелах ВСУ Белгородской области ранения получили 18 человек, четверо находятся в реанимации, возможна отправка в Москву, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:25
2024-05-26T08:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При субботних обстрелах ВСУ Белгородской области ранения получили 18 человек, четверо находятся в реанимации, возможна отправка в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области... 18 человек получили ранения. Двое из них - дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идет оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву", - написал он.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Москва
Гладков рассказал о пострадавших при обстрелах Белгородской области

Гладков: при субботних обстрелах Белгородской области пострадали 18 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При субботних обстрелах ВСУ Белгородской области ранения получили 18 человек, четверо находятся в реанимации, возможна отправка в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вчера очередной тяжелый день для всей Белгородской области... 18 человек получили ранения. Двое из них - дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идет оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМосква
 
 
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