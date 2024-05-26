https://ria.ru/20240526/navodnenie-1948504011.html
Минобороны России выразило готовность помочь Армении после наводнения
Минобороны России выразило готовность помочь Армении после наводнения - РИА Новости, 26.05.2024
Минобороны России выразило готовность помочь Армении после наводнения
Минобороны РФ заявило, что в связи с ЧС в Армении из-за сильных дождей готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:17
2024-05-26T23:17
2024-05-26T23:17
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минобороны РФ заявило, что в связи с ЧС в Армении из-за сильных дождей готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей. "В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей", - говорится в сообщении. Отмечается, что командованию 102 российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники. "При запросе армянской стороны силы и средства Вооруженных Сил России будут немедленно направлены в районы стихийного бедствия", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html
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россия, армения
Минобороны России выразило готовность помочь Армении после наводнения
МО РФ выразило готовность помочь Армении в ликвидации последствий наводнения
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Минобороны РФ заявило, что в связи с ЧС в Армении из-за сильных дождей готово оказать помощь
в ликвидации последствий наводнения и селей.
"В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командованию 102 российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники.
"При запросе армянской стороны силы и средства Вооруженных Сил России будут немедленно направлены в районы стихийного бедствия", - добавили в министерстве.