https://ria.ru/20240526/navodnenie-1948496386.html

Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех

Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех - РИА Новости, 26.05.2024

Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех

Число погибших из-за наводнения на севере Армении выросло до трех, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T21:25

2024-05-26T21:25

2024-05-26T23:15

армения

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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на севере Армении выросло до трех, сообщили в пресс-службе МВД республики."В зоне бедствия — трое погибших. Спасатели извлекли тела неизвестного гражданина возле моста у станции Санаин, тело Авага Авагяна 1948 года, жителя поселка Ахтанак —из реки возле футбольного поля села Птгаван, тело Сарибека Баляна 1985 года рождения — из реки близ села Шнох", — говорится в заявлении.В воскресенье утром спасательная служба МВД Армении сообщила, что наводнение на севере страны разрушило дороги и мосты. В Национальный центр кризисного управления поступили многочисленные жалобы, связанные с выходом из берегов реки Дебед. Из этого района эвакуировали более 230 человек.Для ликвидации последствий наводнения создали оперативный штаб во главе с министром территориального управления и инфраструктуры Гнелом Саносяном. К спасательным работам привлекли свыше 300 человек. В зону бедствия прибыл премьер-министр республики Никол Пашинян.МЧС России предложило Армении помощь в ликвидации последствий паводков. Готовность оказать поддержку также выразило Минобороны. Как отметили в ведомстве, при запросе Еревана силы и средства вооруженных сил направят в районы наводнения, командованию 102-й российской военной базы дали указания на выделение личного состава и необходимой техники.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html

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армения, в мире, никол пашинян