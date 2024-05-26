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Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех - РИА Новости, 26.05.2024
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21:25 26.05.2024 (обновлено: 23:15 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/navodnenie-1948496386.html
Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех
Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех - РИА Новости, 26.05.2024
Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех
Число погибших из-за наводнения на севере Армении выросло до трех, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:25
2024-05-26T23:15
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на севере Армении выросло до трех, сообщили в пресс-службе МВД республики."В зоне бедствия — трое погибших. Спасатели извлекли тела неизвестного гражданина возле моста у станции Санаин, тело Авага Авагяна 1948 года, жителя поселка Ахтанак —из реки возле футбольного поля села Птгаван, тело Сарибека Баляна 1985 года рождения — из реки близ села Шнох", — говорится в заявлении.В воскресенье утром спасательная служба МВД Армении сообщила, что наводнение на севере страны разрушило дороги и мосты. В Национальный центр кризисного управления поступили многочисленные жалобы, связанные с выходом из берегов реки Дебед. Из этого района эвакуировали более 230 человек.Для ликвидации последствий наводнения создали оперативный штаб во главе с министром территориального управления и инфраструктуры Гнелом Саносяном. К спасательным работам привлекли свыше 300 человек. В зону бедствия прибыл премьер-министр республики Никол Пашинян.МЧС России предложило Армении помощь в ликвидации последствий паводков. Готовность оказать поддержку также выразило Минобороны. Как отметили в ведомстве, при запросе Еревана силы и средства вооруженных сил направят в районы наводнения, командованию 102-й российской военной базы дали указания на выделение личного состава и необходимой техники.
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армения, в мире, никол пашинян
Армения, В мире, Никол Пашинян
Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех

МВД Армении: число погибших из-за наводнения на севере республики выросло до 3

© Фото : СоцсетиПоследствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Соцсети
Последствия наводнения на севере Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на севере Армении выросло до трех, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"В зоне бедствия — трое погибших. Спасатели извлекли тела неизвестного гражданина возле моста у станции Санаин, тело Авага Авагяна 1948 года, жителя поселка Ахтанак —из реки возле футбольного поля села Птгаван, тело Сарибека Баляна 1985 года рождения — из реки близ села Шнох", — говорится в заявлении.
© Edik SimonyanПоследствия наводнения в городе Алаверди в Армении
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
© Edik Simonyan
1 из 3
© Фото : СоцсетиПоследствия наводнения в городе Алаверди в Армении
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
© Фото : Соцсети
2 из 3
© Фото : СоцсетиПоследствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении
© Фото : Соцсети
3 из 3
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
© Edik Simonyan
1 из 3
Последствия наводнения в городе Алаверди в Армении
© Фото : Соцсети
2 из 3
Последствия наводнения на севере Армении
© Фото : Соцсети
3 из 3
В воскресенье утром спасательная служба МВД Армении сообщила, что наводнение на севере страны разрушило дороги и мосты. В Национальный центр кризисного управления поступили многочисленные жалобы, связанные с выходом из берегов реки Дебед. Из этого района эвакуировали более 230 человек.
Для ликвидации последствий наводнения создали оперативный штаб во главе с министром территориального управления и инфраструктуры Гнелом Саносяном. К спасательным работам привлекли свыше 300 человек. В зону бедствия прибыл премьер-министр республики Никол Пашинян.
МЧС России предложило Армении помощь в ликвидации последствий паводков. Готовность оказать поддержку также выразило Минобороны. Как отметили в ведомстве, при запросе Еревана силы и средства вооруженных сил направят в районы наводнения, командованию 102-й российской военной базы дали указания на выделение личного состава и необходимой техники.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с наводнением в Армении
Вчера, 17:41
 
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