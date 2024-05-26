https://ria.ru/20240526/napadenie-1948479648.html

В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале

В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале - РИА Новости, 26.05.2024

В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале

Безбилетник на субботнем киносеансе в американском штате Массачусетс ранил ножом четырех девочек и был пойман, попав в аварию при попытке уйти от погони,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:59

2024-05-26T18:59

2024-05-26T19:13

в мире

массачусетс

бостон

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948480815_0:51:772:485_1920x0_80_0_0_e617b3439a056c7e21188f6722603f8a.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Безбилетник на субботнем киносеансе в американском штате Массачусетс ранил ножом четырех девочек и был пойман, попав в аварию при попытке уйти от погони, сообщила полиция городка Брэйнтри. Пострадавшим от девяти до 17 лет. С ранениями, не угрожающими их жизням, девочек переправили на лечение в ближайший крупный город Бостон. "Ничего не говоря, он неожиданно набросился с ножом на четырех молодых представительниц женского пола. Нападение не выглядело спровоцированным", - описывает случившееся пресс-релиз полиции. Полицейские добавили, что в кинозал подозреваемый прошел без билета. По записям с камер наблюдения правоохранительные органы вычислили нападавшего, который на машине скрылся с места преступления. "Силами полиции штата Массачусетс было организовано преследование автомобиля, который в итоге попал в аварию... Водитель взят под стражу", - сказано в релизе. Полиция подозревает его в схожем нападении, которое случилось ранее в городе Плимут.

https://ria.ru/20231223/napadenie-1917609091.html

https://ria.ru/20231128/ssha-1912263976.html

массачусетс

бостон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, массачусетс, бостон, сша