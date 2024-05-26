https://ria.ru/20240526/napadenie-1948479648.html
В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале
В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале - РИА Новости, 26.05.2024
В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале
Безбилетник на субботнем киносеансе в американском штате Массачусетс ранил ножом четырех девочек и был пойман, попав в аварию при попытке уйти от погони,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:59
2024-05-26T18:59
2024-05-26T19:13
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Безбилетник на субботнем киносеансе в американском штате Массачусетс ранил ножом четырех девочек и был пойман, попав в аварию при попытке уйти от погони, сообщила полиция городка Брэйнтри. Пострадавшим от девяти до 17 лет. С ранениями, не угрожающими их жизням, девочек переправили на лечение в ближайший крупный город Бостон. "Ничего не говоря, он неожиданно набросился с ножом на четырех молодых представительниц женского пола. Нападение не выглядело спровоцированным", - описывает случившееся пресс-релиз полиции. Полицейские добавили, что в кинозал подозреваемый прошел без билета. По записям с камер наблюдения правоохранительные органы вычислили нападавшего, который на машине скрылся с места преступления. "Силами полиции штата Массачусетс было организовано преследование автомобиля, который в итоге попал в аварию... Водитель взят под стражу", - сказано в релизе. Полиция подозревает его в схожем нападении, которое случилось ранее в городе Плимут.
https://ria.ru/20231223/napadenie-1917609091.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, массачусетс, бостон, сша
В мире, Массачусетс, Бостон, США
В США безбилетник напал с ножом на девочек в кинозале
В Массачусетсе безбилетник ранил ножом четырех девочек в кинотеатре
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Безбилетник на субботнем киносеансе в американском штате Массачусетс ранил ножом четырех девочек и был пойман, попав в аварию при попытке уйти от погони, сообщила полиция городка Брэйнтри.
Пострадавшим от девяти до 17 лет. С ранениями, не угрожающими их жизням, девочек переправили на лечение в ближайший крупный город Бостон
.
"Ничего не говоря, он неожиданно набросился с ножом на четырех молодых представительниц женского пола. Нападение не выглядело спровоцированным", - описывает случившееся пресс-релиз полиции.
Полицейские добавили, что в кинозал подозреваемый прошел без билета.
По записям с камер наблюдения правоохранительные органы вычислили нападавшего, который на машине скрылся с места преступления. "Силами полиции штата Массачусетс было организовано преследование автомобиля, который в итоге попал в аварию... Водитель взят под стражу", - сказано в релизе.
Полиция подозревает его в схожем нападении, которое случилось ранее в городе Плимут.