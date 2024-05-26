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Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро - РИА Новости, 26.05.2024
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро
Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:20
2024-05-26T19:20
2024-05-26T19:41
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ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал BFMTV. Нападение произошло днем на станции Жан-Жорес, сообщил телеканал со ссылкой на префектуру департамента Рона. По данным СМИ, двое человек, получивших ранения в живот, находятся в критическом состоянии. Еще двое получили менее серьезные травмы. Мужчина был вскоре задержан. По данным записей с камер наблюдения, до ареста он попытался избавиться от оружия. Нападавшему 27 лет, он уже известен правоохранительным органам за совершение различных правонарушений.
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в мире, франция, лион
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро
Во Франции задержали мужчину, ранившего 4 человек ножом в метро
ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости.
Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал BFMTV
.
Нападение произошло днем на станции Жан-Жорес, сообщил телеканал со ссылкой на префектуру департамента Рона.
По данным СМИ, двое человек, получивших ранения в живот, находятся в критическом состоянии. Еще двое получили менее серьезные травмы.
Мужчина был вскоре задержан. По данным записей с камер наблюдения, до ареста он попытался избавиться от оружия.
Нападавшему 27 лет, он уже известен правоохранительным органам за совершение различных правонарушений.