https://ria.ru/20240526/napadenie-1948477574.html

Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро

Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро - РИА Новости, 26.05.2024

Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро

Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T19:20

2024-05-26T19:20

2024-05-26T19:41

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ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал BFMTV. Нападение произошло днем на станции Жан-Жорес, сообщил телеканал со ссылкой на префектуру департамента Рона. По данным СМИ, двое человек, получивших ранения в живот, находятся в критическом состоянии. Еще двое получили менее серьезные травмы. Мужчина был вскоре задержан. По данным записей с камер наблюдения, до ареста он попытался избавиться от оружия. Нападавшему 27 лет, он уже известен правоохранительным органам за совершение различных правонарушений.

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в мире, франция, лион