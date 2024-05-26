Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 26.05.2024 (обновлено: 19:41 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/napadenie-1948477574.html
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро - РИА Новости, 26.05.2024
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро
Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:20
2024-05-26T19:41
в мире
франция
лион
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948485180_0:88:325:271_1920x0_80_0_0_c6abc4b1c2169f6cc0418cf9147d58c4.jpg
ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал BFMTV. Нападение произошло днем на станции Жан-Жорес, сообщил телеканал со ссылкой на префектуру департамента Рона. По данным СМИ, двое человек, получивших ранения в живот, находятся в критическом состоянии. Еще двое получили менее серьезные травмы. Мужчина был вскоре задержан. По данным записей с камер наблюдения, до ареста он попытался избавиться от оружия. Нападавшему 27 лет, он уже известен правоохранительным органам за совершение различных правонарушений.
https://ria.ru/20231013/frantsiya-1902533720.html
франция
лион
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948485180_0:58:325:302_1920x0_80_0_0_3b4c268bd467bdb8c1b116ca07ec3acb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, лион
В мире, Франция, Лион
Во Франции задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в метро

Во Франции задержали мужчину, ранившего 4 человек ножом в метро

© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где мужчина напал с ножом на людей в метрополитене Лиона. 26 мая 2024
Место происшествия, где мужчина напал с ножом на людей в метрополитене Лиона. 26 мая 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место происшествия, где мужчина напал с ножом на людей в метрополитене Лиона. 26 мая 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Власти Франции задержали мужчину, который в воскресенье совершил нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона, ранив четырех человек, передает телеканал BFMTV.
Нападение произошло днем на станции Жан-Жорес, сообщил телеканал со ссылкой на префектуру департамента Рона.
По данным СМИ, двое человек, получивших ранения в живот, находятся в критическом состоянии. Еще двое получили менее серьезные травмы.
Мужчина был вскоре задержан. По данным записей с камер наблюдения, до ареста он попытался избавиться от оружия.
Нападавшему 27 лет, он уже известен правоохранительным органам за совершение различных правонарушений.
Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в средней школе во французском Аррасе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Во Франции мужчина напал на школьников в лицее и зарезал учителя
13 октября 2023, 14:14
 
В миреФранцияЛион
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала