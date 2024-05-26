Замглавы бундестага осудила нападение на немецкого политика от "Зеленых"
Замглавы бундестага осудила нападение на политика от "Зеленых" Колленротт
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт осудила нападение на однопартийца Мари Колленротт, пострадавшую в результате еще одного в череде нападений на политических деятелей в Германии за последний месяц.
Двадцать пятого мая полиция города Геттинген в Нижней Саксонии сообщила о том, что Колленротт подверглась нападению со стороны 66-летнего мужчины. Политик получила легкие травмы рук, в отношении нападавшего начато расследование.
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"Демократия живет благодаря людям, которые принимают в ней участие. Нападение на Мари Колленротт нацелено именно на это (на подрыв демократии - ред.). Я от всего сердца желаю ей скорого выздоровления. Физического и душевного", - написала она в соцсети X.
В мае уже произошло несколько резонансных нападений на политиков в Германии.
Семнадцатого мая депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Мартин Шмидт подвергся нападению в пивном пабе в городе Шверин по политическим мотивам, ему в голову бросили пепельницу.
Седьмого мая 74-летний подозреваемый со спины ударил Франциску Гиффай (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) мешком с твердым содержимым. Сенатор была доставлена из библиотеки, где произошло нападение, в больницу, но уже на следующий день смогла приступить к исполнению своих обязанностей.
По сообщению СДПГ, четвертого мая в Дрездене, в федеральной земле Саксония, неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого региональным отделением политической силы на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае, если нападение на Экке окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нападения "возмутительными и трусливыми".
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