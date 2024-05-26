Рейтинг@Mail.ru
Замглавы бундестага осудила нападение на немецкого политика от "Зеленых" - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/napadenie-1948458282.html
Замглавы бундестага осудила нападение на немецкого политика от "Зеленых"
Замглавы бундестага осудила нападение на немецкого политика от "Зеленых" - РИА Новости, 26.05.2024
Замглавы бундестага осудила нападение на немецкого политика от "Зеленых"
Заместитель председателя бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт осудила нападение на однопартийца Мари Колленротт, пострадавшую в результате еще... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:18
2024-05-26T16:18
в мире
германия
геттинген
нижняя саксония
олаф шольц
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт осудила нападение на однопартийца Мари Колленротт, пострадавшую в результате еще одного в череде нападений на политических деятелей в Германии за последний месяц. Двадцать пятого мая полиция города Геттинген в Нижней Саксонии сообщила о том, что Колленротт подверглась нападению со стороны 66-летнего мужчины. Политик получила легкие травмы рук, в отношении нападавшего начато расследование. "Демократия живет благодаря людям, которые принимают в ней участие. Нападение на Мари Колленротт нацелено именно на это (на подрыв демократии - ред.). Я от всего сердца желаю ей скорого выздоровления. Физического и душевного", - написала она в соцсети X. В мае уже произошло несколько резонансных нападений на политиков в Германии. Семнадцатого мая депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Мартин Шмидт подвергся нападению в пивном пабе в городе Шверин по политическим мотивам, ему в голову бросили пепельницу. Седьмого мая 74-летний подозреваемый со спины ударил Франциску Гиффай (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) мешком с твердым содержимым. Сенатор была доставлена из библиотеки, где произошло нападение, в больницу, но уже на следующий день смогла приступить к исполнению своих обязанностей. По сообщению СДПГ, четвертого мая в Дрездене, в федеральной земле Саксония, неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого региональным отделением политической силы на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае, если нападение на Экке окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию". Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нападения "возмутительными и трусливыми".
https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
германия
геттинген
нижняя саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, геттинген, нижняя саксония, олаф шольц, европарламент
В мире, Германия, Геттинген, Нижняя Саксония, Олаф Шольц, Европарламент
Замглавы бундестага осудила нападение на немецкого политика от "Зеленых"

Замглавы бундестага осудила нападение на политика от "Зеленых" Колленротт

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт осудила нападение на однопартийца Мари Колленротт, пострадавшую в результате еще одного в череде нападений на политических деятелей в Германии за последний месяц.
Двадцать пятого мая полиция города Геттинген в Нижней Саксонии сообщила о том, что Колленротт подверглась нападению со стороны 66-летнего мужчины. Политик получила легкие травмы рук, в отношении нападавшего начато расследование.
Германия - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия
6 октября 2023, 15:13
"Демократия живет благодаря людям, которые принимают в ней участие. Нападение на Мари Колленротт нацелено именно на это (на подрыв демократии - ред.). Я от всего сердца желаю ей скорого выздоровления. Физического и душевного", - написала она в соцсети X.
В мае уже произошло несколько резонансных нападений на политиков в Германии.
Семнадцатого мая депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Мартин Шмидт подвергся нападению в пивном пабе в городе Шверин по политическим мотивам, ему в голову бросили пепельницу.
Седьмого мая 74-летний подозреваемый со спины ударил Франциску Гиффай (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) мешком с твердым содержимым. Сенатор была доставлена из библиотеки, где произошло нападение, в больницу, но уже на следующий день смогла приступить к исполнению своих обязанностей.
По сообщению СДПГ, четвертого мая в Дрездене, в федеральной земле Саксония, неизвестные люди напали и тяжело ранили главного кандидата партии, выдвинутого региональным отделением политической силы на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае, если нападение на Экке окажется политически мотивированным, это станет "серьезной атакой на демократию".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нападения "возмутительными и трусливыми".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Либералы открыли сезон охоты
17 мая, 08:00
 
В миреГерманияГеттингенНижняя СаксонияОлаф ШольцЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала