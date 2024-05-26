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В Самарской области пациент напал на сотрудников больницы
В Самарской области пациент напал на сотрудников больницы - РИА Новости, 26.05.2024
В Самарской области пациент напал на сотрудников больницы
Четыре человека, включая двух медиков, пострадали в результате нападения пациента в Красноярской центральной районной больнице в Самарской области. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:35
2024-05-26T14:35
2024-05-26T17:07
происшествия
самарская область
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САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Четыре человека, включая двух медиков, пострадали в результате нападения пациента в Красноярской центральной районной больнице в Самарской области.Ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 25 мая пациент напал с ножом на сотрудников Красноярской больницы."В результате происшествия пострадали два медицинских работника и два пациента терапевтического отделения Красноярской ЦРБ. Пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников стационара, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Самарской области.Вопрос оказания медпомощи находится на контроле руководства министерства здравоохранения региона. В областном минздраве отметили, что в ситуации разбираются правоохранительные органы.Позже в региональном ГУМВД России уточнили журналистам, что 25 мая мужчина, проходивший лечение в терапевтическом отделении больницы, нанес ножевые ранения двум пациенткам и медицинским работникам. Сотрудники полиции задержали на месте мужчину 1951 года рождения. "По данному факту межрайонным следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по пункту З части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области пациент напал на сотрудников больницы
При нападении пациента на медиков в Самарской области пострадали 4 человека
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Четыре человека, включая двух медиков, пострадали в результате нападения пациента в Красноярской центральной районной больнице в Самарской области.
Ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 25 мая пациент напал с ножом на сотрудников Красноярской больницы.
"В результате происшествия пострадали два медицинских работника и два пациента терапевтического отделения Красноярской ЦРБ. Пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников стационара, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Самарской области.
Вопрос оказания медпомощи находится на контроле руководства министерства здравоохранения региона. В областном минздраве отметили, что в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Позже в региональном ГУМВД России
уточнили журналистам, что 25 мая мужчина, проходивший лечение в терапевтическом отделении больницы, нанес ножевые ранения двум пациенткам и медицинским работникам. Сотрудники полиции задержали на месте мужчину 1951 года рождения. "По данному факту межрайонным следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району
возбуждено уголовное дело по пункту З части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении ведомства.