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Минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей
Минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей - РИА Новости, 26.05.2024
Минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей
Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:34
2024-05-26T21:34
2024-05-26T21:55
экономика
россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
российский союз промышленников и предпринимателей
антон силуанов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы."Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. Проанализировав все варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России", — говорится в документе.При этом, как отмечается в тексте, необходимо учитывать, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц.По данным Росстата, в январе среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 75 034 рубля. Из этого следует, что минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей.О планах обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе глава Минфина Антон Силуанов заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в конце апреля. Министр тогда подчеркнул, что в работу по совершенствованию этой системы лягут принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, еще одна задача — создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. Глава ведомства также указал на важность сохранить для бизнеса вычеты и стимулы через налоговые ставки.В мае Силуанов уточнил, что прогрессивная шкала налога на доходы физлиц не затронет большинство россиян, а только граждан с высокими доходами. А в части налогообложения бизнеса изменения не должны затронуть 95% малых предприятий.
https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html
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экономика, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, российский союз промышленников и предпринимателей, антон силуанов
Экономика, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество, Российский союз промышленников и предпринимателей, Антон Силуанов
Минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей
Госдума: нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тыс руб