https://ria.ru/20240526/naemniki-1948396810.html

В США рассказали, что отталкивает иностранные ЧВК от контрактов на Украине

В США рассказали, что отталкивает иностранные ЧВК от контрактов на Украине - РИА Новости, 26.05.2024

В США рассказали, что отталкивает иностранные ЧВК от контрактов на Украине

Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T07:05

2024-05-26T07:05

2024-05-26T07:09

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине, заявил РИА Новости председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена. "Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта", - сообщил он, комментируя текущее положение ЧВК на Украине. По его оценкам, те иностранные структуры, которые рассматривают возможность прихода на Украину, разочарованы описанием тяжелых условий и операционными сложностями. Как подчеркнул глава MOSAIC, это снижает вероятность роста числа подобных организаций, работающих на стороне Киева. Шиена добавил, что российское наступление может и вовсе привести к усилению хаоса в рядах ВСУ. "Хотя ближайшее будущее частных военных подрядчиков на Украине не обязательно указывает на резкий рост спроса, законодательные изменения и текущие военные разработки могут существенно изменить оперативный ландшафт", - отметил он. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины