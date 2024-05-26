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"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 26.05.2024 (обновлено: 01:54 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО
"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2024
"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО
Достигнутые российской армией вклинения в линии фронта ВСУ могут привести к окружению отдельных участков украинской обороны, предупредил чешский наемник с... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:42
2024-05-26T01:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
чехия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Достигнутые российской армией вклинения в линии фронта ВСУ могут привести к окружению отдельных участков украинской обороны, предупредил чешский наемник с позывным "Павел" в интервью газете Lidovky.Журналисты обратили внимание на многочисленные вклинения российской армии в оборону ВСУ по всей линии фронта."Из каждого «выступа» (образовавшегося во время наступления России. — Прим. ред.) можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки (обороны ВСУ к северу и югу от выступов. — Прим. ред.)", — прокомментировал их наблюдение "Павел".Опрошенные газетой участники боевых действий на Украине скептически оценивают перспективы ВСУ даже с учетом последнего пакета американской военной помощи. По их мнению, поставки Вашингтона не смогут изменить тяжелое положение Киева в долгосрочной перспективе.&quot;Русские будут продвигаться (и дальше. — Прим. ред.)&quot;, — заявил наемник.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Киеву новую военную помощь на 275 миллионов долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В пятницу главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки в Харьковской области. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе.По данным Минобороны России, за прошедшую неделю российская армия освободила Старицу в Харьковской области, а также Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли поражение украинским войскам и отразили 88 контратак. Сдались в плен 67 украинских военнослужащих. В субботу Минобороны сообщило об освобождении силами группы "Центр" села Архангельское на Авдеевском направлении в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html
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в мире, россия, украина, чехия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Чехия, США, Вооруженные силы Украины
"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО

Наемник "Павел": вклинения ВС России позволят им окружать целые участки фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Достигнутые российской армией вклинения в линии фронта ВСУ могут привести к окружению отдельных участков украинской обороны, предупредил чешский наемник с позывным "Павел" в интервью газете Lidovky.
Журналисты обратили внимание на многочисленные вклинения российской армии в оборону ВСУ по всей линии фронта.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации
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"Из каждого «выступа» (образовавшегося во время наступления России. — Прим. ред.) можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки (обороны ВСУ к северу и югу от выступов. — Прим. ред.)", — прокомментировал их наблюдение "Павел".
Опрошенные газетой участники боевых действий на Украине скептически оценивают перспективы ВСУ даже с учетом последнего пакета американской военной помощи. По их мнению, поставки Вашингтона не смогут изменить тяжелое положение Киева в долгосрочной перспективе.
«

"Русские будут продвигаться (и дальше. — Прим. ред.)", — заявил наемник.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Киеву новую военную помощь на 275 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В пятницу главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки в Харьковской области. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе.
По данным Минобороны России, за прошедшую неделю российская армия освободила Старицу в Харьковской области, а также Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли поражение украинским войскам и отразили 88 контратак. Сдались в плен 67 украинских военнослужащих.
В субботу Минобороны сообщило об освобождении силами группы "Центр" села Архангельское на Авдеевском направлении в ДНР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЧехияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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