https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html

"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО

"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2024

"Смогут замкнуть". Чешский наемник раскрыл, что произойдет в зоне СВО

Достигнутые российской армией вклинения в линии фронта ВСУ могут привести к окружению отдельных участков украинской обороны, предупредил чешский наемник с... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T01:42

2024-05-26T01:42

2024-05-26T01:54

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Достигнутые российской армией вклинения в линии фронта ВСУ могут привести к окружению отдельных участков украинской обороны, предупредил чешский наемник с позывным "Павел" в интервью газете Lidovky.Журналисты обратили внимание на многочисленные вклинения российской армии в оборону ВСУ по всей линии фронта."Из каждого «выступа» (образовавшегося во время наступления России. — Прим. ред.) можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки (обороны ВСУ к северу и югу от выступов. — Прим. ред.)", — прокомментировал их наблюдение "Павел".Опрошенные газетой участники боевых действий на Украине скептически оценивают перспективы ВСУ даже с учетом последнего пакета американской военной помощи. По их мнению, поставки Вашингтона не смогут изменить тяжелое положение Киева в долгосрочной перспективе."Русские будут продвигаться (и дальше. — Прим. ред.)", — заявил наемник.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Киеву новую военную помощь на 275 миллионов долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В пятницу главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки в Харьковской области. По его словам, наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе.По данным Минобороны России, за прошедшую неделю российская армия освободила Старицу в Харьковской области, а также Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли поражение украинским войскам и отразили 88 контратак. Сдались в плен 67 украинских военнослужащих. В субботу Минобороны сообщило об освобождении силами группы "Центр" села Архангельское на Авдеевском направлении в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, украина, чехия, сша, вооруженные силы украины