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Путин возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте

Путин возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте - РИА Новости, 26.05.2024

Путин возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте

Президент РФ Владимир Путин после прилета в Ташкент отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу Независимости. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T19:14

2024-05-26T19:14

2024-05-26T19:51

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шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после прилета в Ташкент отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу Независимости.После этого вместе со своим узбекским коллегой Мирзиёевым Путин ознакомился с размещенной на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент".Президенту РФ также рассказали об архитектурных особенностях монумента Независимости. Затем, после совместного фотографирования, главы государств отправились на неформальное общение, сообщил журналистам по окончании мероприятия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России в воскресенье прибыл в республику с государственным визитом. В понедельник пройдут его переговоры с президентом Узбекистана.Церемония возложения венков состоялась во время посещения парка "Новый Узбекистан" в Ташкенте. Это крупнейший парк культуры и отдыха в республике, созданный по инициативе президента Мирзиёева. Его открыли в 2021 году по случаю 30-летия независимости Узбекистана.Монумент Независимости расположен в центральной части парка. Под голубым куполом памятника размещена рельефная стена, на которой изображены важнейшие исторические события, выдающиеся ученые и государственные деятели Узбекистана еще с древних времен. Венчает монумент скульптура раскинувшей крылья птицы Хумо, которая символизирует мир, свободу, добро и благополучие.Планировка парка напоминает дерево, от "ствола" которого отходят пять "ветвей", - они символизируют приоритетные направления стратегии действий по развитию Узбекистана. В этом парке проводят государственные праздники и культурно-просветительские мероприятия.

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Возложение венков к монументу Независимости в Ташкенте Президент РФ Владимир Путин после прилета в Ташкент отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу Независимости. После этого вместе со своим узбекским коллегой Мирзиёевым Путин ознакомился с размещенной на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент". 2024-05-26T19:14 true PT1M15S

Встреча Путина в аэропорту Ташкента Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер прилетел в республику по приглашению ее президента. Визит продлится с 26 по 27 мая. 2024-05-26T19:14 true PT0M21S

Ташкент перед приездом Путина Ташкент перед приездом Путина 2024-05-26T19:14 true PT0M49S

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