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Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 26.05.2024
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11:14 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/moldaviya-1948420973.html
Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС
Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 26.05.2024
Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС
Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня, сообщила вице-премьер Молдавии по европейской... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:14
2024-05-26T11:14
в мире
молдавия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня, сообщила вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова. "24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Между встречей министров иностранных дел и европейских дел 24 июня и встречей премьер-министров и президентов в конце той же недели мы можем говорить о том, когда состоится межправительственная конференция. Это если будет принято решение о проведении этой конференции", - заявила Герасимова в комментарии порталу Agora. По ее словам, если решение о проведении межправительственной конференции все же будет принято, то в ней будет участвовать небольшая группа представителей кабмина Молдавии. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240524/missiya-1948176185.html
https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946423919.html
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС

Герасимова: решение о переговорах о вступлении Молдавии в ЕС могут принять летом

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня, сообщила вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова.
"24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Между встречей министров иностранных дел и европейских дел 24 июня и встречей премьер-министров и президентов в конце той же недели мы можем говорить о том, когда состоится межправительственная конференция. Это если будет принято решение о проведении этой конференции", - заявила Герасимова в комментарии порталу Agora.
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По ее словам, если решение о проведении межправительственной конференции все же будет принято, то в ней будет участвовать небольшая группа представителей кабмина Молдавии.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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