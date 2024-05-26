https://ria.ru/20240526/moldaviya-1948420973.html

Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС

Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 26.05.2024

Вице-премьер Молдавии назвала сроки начала переговоров о вступлении в ЕС

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня, сообщила вице-премьер Молдавии по европейской... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:14

2024-05-26T11:14

2024-05-26T11:14

в мире

молдавия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня, сообщила вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова. "24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Между встречей министров иностранных дел и европейских дел 24 июня и встречей премьер-министров и президентов в конце той же недели мы можем говорить о том, когда состоится межправительственная конференция. Это если будет принято решение о проведении этой конференции", - заявила Герасимова в комментарии порталу Agora. По ее словам, если решение о проведении межправительственной конференции все же будет принято, то в ней будет участвовать небольшая группа представителей кабмина Молдавии. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240524/missiya-1948176185.html

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в мире, молдавия, евросоюз