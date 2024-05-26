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На МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля на обочине
На МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля на обочине - РИА Новости, 26.05.2024
На МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля на обочине
Движение восстановлено на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве после возгорания автомобиля на обочине, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T04:38
2024-05-26T04:38
2024-05-26T04:38
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве после возгорания автомобиля на обочине, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее сообщалось о затруднении движения на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве из-за возгорания автомобиля на обочине, информации о пострадавших на данный момент нет. "Движение на внутренней стороне 71-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
На МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля на обочине
Дептранс: на внутренней стороне 71-го километра МКАД восстановили движение