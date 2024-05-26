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На МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля на обочине

На МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля на обочине - РИА Новости, 26.05.2024

На МКАД восстановили движение после возгорания автомобиля на обочине

Движение восстановлено на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве после возгорания автомобиля на обочине, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T04:38

2024-05-26T04:38

2024-05-26T04:38

происшествия

авто

москва

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве после возгорания автомобиля на обочине, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее сообщалось о затруднении движения на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве из-за возгорания автомобиля на обочине, информации о пострадавших на данный момент нет. "Движение на внутренней стороне 71-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

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происшествия, авто, москва, россия