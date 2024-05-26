https://ria.ru/20240526/mishustin-1948410997.html
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 26.05.2024
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Развитие химической индустрии способствует обеспечению технологической независимости и обороноспособности РФ, перед отраслью стоят масштабные задачи, надо... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:07
2024-05-26T10:07
2024-05-26T10:07
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Развитие химической индустрии способствует обеспечению технологической независимости и обороноспособности РФ, перед отраслью стоят масштабные задачи, надо поддерживать набранные темпы развития, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. "Современная химическая индустрия – одна из ключевых, способствует росту экономики, обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны. Сегодня перед химпромом стоят масштабные задачи. Необходимо поддерживать набранные темпы развития, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии", - отметил глава правительства. Он напомнил, что для этого по поручению президента будет построено 150 современных предприятий с полным циклом производства. "Важно также продолжать цифровую трансформацию отрасли, создавать новые технологические решения и разработки. Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", - добавил Мишустин. Он пожелал работникам химической промышленности дальнейших успехов и новых открытий.
https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником
Мишустин призвал поддерживать набранные темпы развития химической индустрии
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Развитие химической индустрии способствует обеспечению технологической независимости и обороноспособности РФ, перед отраслью стоят масштабные задачи, надо поддерживать набранные темпы развития, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником.
"Современная химическая индустрия – одна из ключевых, способствует росту экономики, обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны. Сегодня перед химпромом стоят масштабные задачи. Необходимо поддерживать набранные темпы развития, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии", - отметил глава правительства.
Он напомнил, что для этого по поручению президента будет построено 150 современных предприятий с полным циклом производства.
«
"Важно также продолжать цифровую трансформацию отрасли, создавать новые технологические решения и разработки. Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", - добавил Мишустин.
Он пожелал работникам химической промышленности дальнейших успехов и новых открытий.