https://ria.ru/20240526/mishustin-1948410997.html

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником - РИА Новости, 26.05.2024

Мишустин поздравил работников химической промышленности с праздником

Развитие химической индустрии способствует обеспечению технологической независимости и обороноспособности РФ, перед отраслью стоят масштабные задачи, надо... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:07

2024-05-26T10:07

2024-05-26T10:07

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Развитие химической индустрии способствует обеспечению технологической независимости и обороноспособности РФ, перед отраслью стоят масштабные задачи, надо поддерживать набранные темпы развития, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. "Современная химическая индустрия – одна из ключевых, способствует росту экономики, обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны. Сегодня перед химпромом стоят масштабные задачи. Необходимо поддерживать набранные темпы развития, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии", - отметил глава правительства. Он напомнил, что для этого по поручению президента будет построено 150 современных предприятий с полным циклом производства. "Важно также продолжать цифровую трансформацию отрасли, создавать новые технологические решения и разработки. Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", - добавил Мишустин. Он пожелал работникам химической промышленности дальнейших успехов и новых открытий.

https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html

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россия, михаил мишустин, общество