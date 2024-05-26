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В Манчестере отменили концерт Ники Минаж из-за ее задержания, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
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Шоубиз
 
01:11 26.05.2024 (обновлено: 01:12 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/minazh-1948385456.html
В Манчестере отменили концерт Ники Минаж из-за ее задержания, пишут СМИ
В Манчестере отменили концерт Ники Минаж из-за ее задержания, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
В Манчестере отменили концерт Ники Минаж из-за ее задержания, пишут СМИ
Концерт американской певицы Ники Минаж в британском Манчестере перенесли в последний момент в связи с задержанием исполнительницы в Нидерландах, сообщает газета РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:11
2024-05-26T01:12
шоубиз
манчестер
нидерланды
амстердам
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Концерт американской певицы Ники Минаж в британском Манчестере перенесли в последний момент в связи с задержанием исполнительницы в Нидерландах, сообщает газета Daily Mail. Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что полиция Нидерландов отпустила певицу после уплаты штрафа. Отмечалось, что у неё в багаже нашли лёгкие наркотики. "Концерт Ники Минаж в арене Co-op Live в Манчестере был отложен после её задержания в Амстердаме. Фанаты были в ярости после того, как они прождали несколько часов и им разрешили зайти на концертную площадку, прежде чем сегодняшнее шоу было отменено в последний момент", - говорится в материале издания. По информации газеты, сотни стоявших в очереди у входа в концертный зал фанатов, надеявшихся на то, что певица успеет прилететь в Британию на концерт, скандировали "освободите Ники Минаж". Как пишет издание, арена Co-op Live - это крупнейшая крытая арена в Британии. Вместимость зала составляет 23,5 тысяч человек, все билеты на концерт были распроданы.
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РИА Новости
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манчестер, нидерланды, амстердам
Шоубиз, Манчестер, Нидерланды, Амстердам, В мире
В Манчестере отменили концерт Ники Минаж из-за ее задержания, пишут СМИ

Daily Mail: в Манчестере в последний момент перенесли концерт Ники Минаж

© Evan AgostiniНики Минаж
Ники Минаж
© Evan Agostini
Ники Минаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Концерт американской певицы Ники Минаж в британском Манчестере перенесли в последний момент в связи с задержанием исполнительницы в Нидерландах, сообщает газета Daily Mail.
Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что полиция Нидерландов отпустила певицу после уплаты штрафа. Отмечалось, что у неё в багаже нашли лёгкие наркотики.
"Концерт Ники Минаж в арене Co-op Live в Манчестере был отложен после её задержания в Амстердаме. Фанаты были в ярости после того, как они прождали несколько часов и им разрешили зайти на концертную площадку, прежде чем сегодняшнее шоу было отменено в последний момент", - говорится в материале издания.
По информации газеты, сотни стоявших в очереди у входа в концертный зал фанатов, надеявшихся на то, что певица успеет прилететь в Британию на концерт, скандировали "освободите Ники Минаж".
Как пишет издание, арена Co-op Live - это крупнейшая крытая арена в Британии. Вместимость зала составляет 23,5 тысяч человек, все билеты на концерт были распроданы.
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