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В Польше погиб актер из сериала "След" Мацей Люсня

В Польше погиб актер из сериала "След" Мацей Люсня - РИА Новости, 26.05.2024

В Польше погиб актер из сериала "След" Мацей Люсня

Польский актер Мацей Люсня трагически погиб на 56-м году жизни, пишет краковский театр "Комедия" в своих социальных сетях. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T06:54

2024-05-26T06:54

2024-05-26T07:16

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Польский актер Мацей Люсня трагически погиб на 56-м году жизни, пишет краковский театр "Комедия" в своих социальных сетях."С огромной грустью и печалью мы получили известие о трагической гибели нашего друга и актера Мацея Люсни", — говорится в сообщении.По данным Viva.pl, актер погиб в автокатострофе.Мацей Люсня родился в 1968 году. Он окончил Краковскую высшую театральную школу в 1991 году и в 1992 начал работу в местном Старом театре. В 2004 году Люсня перешел в театр "Комедия".Фильмография артиста насчитывает более 20 работ, среди которых польская адаптация популярного российского сериала "След", фильмы "Кароль. Человек, ставший Папой Римским", "Розочка" и другие.

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в мире, польша, краков