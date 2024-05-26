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МИД назвал невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике - РИА Новости, 26.05.2024
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07:22 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/konventsiya-1948397429.html
МИД назвал невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике
МИД назвал невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике - РИА Новости, 26.05.2024
МИД назвал невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике
Российская сторона считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, сообщил РИА Новости директор правового... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T07:22
2024-05-26T07:22
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. В начале этого года в СМИ появились сообщения, что Россия в целях защиты своих национальных интересов может пересмотреть свое участием в Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Комментируя эту тему, глава правового департамента министерства указал, что "МИД России, конечно же, озвучивает только согласованные внутри страны официальные позиции", по его словам, "это не значит, что в профессиональной экспертной среде не может быть дискуссий и различий во мнениях". "Что касается прекращения исполнения положений Конвенции в определенном географическом районе, а именно – в Арктике, то это невозможно с точки зрения права международных договоров", - подчеркнул дипломат. Дипломат добавил, что "многие положения, составляющие, в частности, основу правового режима использования Северного морского пути, опираются на нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года". Директор правового департамента МИД РФ указал, что в том, что касается "предложений о выходе из Конвенции или прекращении выполнения ее положений в каких-то географических районах, то тут масса юридических и практических нюансов". По его словам, "Конвенция вобрала в себя огромное количество и без нее действующих норм обычного права". "Не зря ее называют "Конституцией океанов" – всеобъемлющим международным договором, обеспечивающим баланс интересов государств в отношении различных видов деятельности в Мировом океане", - сказал он. "Таким образом, даже если предположить гипотетический выход из Конвенции, большая часть ее положений все равно должна соблюдаться в рамках международного обычая", - подчеркнул директор правового департамента МИД РФ. Он считает важным тот факт, что "положения Конвенции в современных реалиях обеспечивают свободу судоходства для российских коммерческих и государственных судов, военных кораблей, международное признание границ внутренних вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ, установленных двусторонними договорами морских границ России с сопредельными и противолежащими государствами, а также прав нашей страны на живые ресурсы этой зоны". Конвенция ООН по морскому праву (Морская конвенция) - международное соглашение, определяющая терминологию, порядок совместного и суверенного использования морских территорий. Нынешний документ был подписан в декабре 1982 года и содержит 320 статей и 9 приложений. Москва не сразу присоединилась к Конвенции, так как она определяла понятие 12-мильной зоны территориальных вод, тогда как РФ пользовалась секторальным подходом к определению арктических границ. Документ был ратифицирован нашей страной в 1997 году. На сегодняшнем этапе документ подвергается критике рядом экспертов, так как страны Запада, по их мнению, имеют возможность следить за Москвой в российском секторе Арктики, формально не пересекая линию, по которой проходит 12-мильная зона.
https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html
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МИД назвал невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

МИД: Россия считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
В начале этого года в СМИ появились сообщения, что Россия в целях защиты своих национальных интересов может пересмотреть свое участием в Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Комментируя эту тему, глава правового департамента министерства указал, что "МИД России, конечно же, озвучивает только согласованные внутри страны официальные позиции", по его словам, "это не значит, что в профессиональной экспертной среде не может быть дискуссий и различий во мнениях".
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"Что касается прекращения исполнения положений Конвенции в определенном географическом районе, а именно – в Арктике, то это невозможно с точки зрения права международных договоров", - подчеркнул дипломат. Дипломат добавил, что "многие положения, составляющие, в частности, основу правового режима использования Северного морского пути, опираются на нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".
Директор правового департамента МИД РФ указал, что в том, что касается "предложений о выходе из Конвенции или прекращении выполнения ее положений в каких-то географических районах, то тут масса юридических и практических нюансов". По его словам, "Конвенция вобрала в себя огромное количество и без нее действующих норм обычного права". "Не зря ее называют "Конституцией океанов" – всеобъемлющим международным договором, обеспечивающим баланс интересов государств в отношении различных видов деятельности в Мировом океане", - сказал он.
"Таким образом, даже если предположить гипотетический выход из Конвенции, большая часть ее положений все равно должна соблюдаться в рамках международного обычая", - подчеркнул директор правового департамента МИД РФ.
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Он считает важным тот факт, что "положения Конвенции в современных реалиях обеспечивают свободу судоходства для российских коммерческих и государственных судов, военных кораблей, международное признание границ внутренних вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ, установленных двусторонними договорами морских границ России с сопредельными и противолежащими государствами, а также прав нашей страны на живые ресурсы этой зоны".
Конвенция ООН по морскому праву (Морская конвенция) - международное соглашение, определяющая терминологию, порядок совместного и суверенного использования морских территорий. Нынешний документ был подписан в декабре 1982 года и содержит 320 статей и 9 приложений. Москва не сразу присоединилась к Конвенции, так как она определяла понятие 12-мильной зоны территориальных вод, тогда как РФ пользовалась секторальным подходом к определению арктических границ. Документ был ратифицирован нашей страной в 1997 году. На сегодняшнем этапе документ подвергается критике рядом экспертов, так как страны Запада, по их мнению, имеют возможность следить за Москвой в российском секторе Арктики, формально не пересекая линию, по которой проходит 12-мильная зона.
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