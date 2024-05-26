https://ria.ru/20240526/kontsert-1948473249.html

Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере

Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере - РИА Новости, 26.05.2024

Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере

Американская певица Ники Минаж извинилась перед фанатами за то, что ее концерт в британском Манчестере был перенесен в последний момент в связи с задержанием... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:16

2024-05-26T18:16

2024-05-26T18:16

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Американская певица Ники Минаж извинилась перед фанатами за то, что ее концерт в британском Манчестере был перенесен в последний момент в связи с задержанием исполнительницы в аэропорту Нидерландов. Ранее газета Daily Mail сообщала, что концерт Ники Минаж в Манчестере перенесли в связи с ее задержанием в Нидерландах. "Пожалуйста, примите мои самые глубокие и искренние извинения", - написала певица в своем аккаунте в социальной сети Х. По ее словам, она провела за решеткой около 5-6 часов, а затем произошла задержка на 20 минут со взлетом самолета. Певица отметила, что концерты в Манчестере 30 мая и Бирмингеме 27 мая состоятся, а ее делом займутся адвокаты. Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, была арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что полиция Нидерландов отпустила певицу после уплаты штрафа. Отмечалось, что у нее в багаже нашли легкие наркотики.

https://ria.ru/20240516/avstriya-1946479730.html

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манчестер, нидерланды, бирмингем