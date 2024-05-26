Рейтинг@Mail.ru
Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:16 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/kontsert-1948473249.html
Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере
Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере - РИА Новости, 26.05.2024
Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере
Американская певица Ники Минаж извинилась перед фанатами за то, что ее концерт в британском Манчестере был перенесен в последний момент в связи с задержанием... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:16
2024-05-26T18:16
шоубиз
манчестер
нидерланды
бирмингем
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106509/28/1065092834_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_60f04245eeb1eb62113737c7b66a4819.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Американская певица Ники Минаж извинилась перед фанатами за то, что ее концерт в британском Манчестере был перенесен в последний момент в связи с задержанием исполнительницы в аэропорту Нидерландов. Ранее газета Daily Mail сообщала, что концерт Ники Минаж в Манчестере перенесли в связи с ее задержанием в Нидерландах. "Пожалуйста, примите мои самые глубокие и искренние извинения", - написала певица в своем аккаунте в социальной сети Х. По ее словам, она провела за решеткой около 5-6 часов, а затем произошла задержка на 20 минут со взлетом самолета. Певица отметила, что концерты в Манчестере 30 мая и Бирмингеме 27 мая состоятся, а ее делом займутся адвокаты. Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, была арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что полиция Нидерландов отпустила певицу после уплаты штрафа. Отмечалось, что у нее в багаже нашли легкие наркотики.
https://ria.ru/20240516/avstriya-1946479730.html
манчестер
нидерланды
бирмингем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106509/28/1065092834_49:0:1848:1349_1920x0_80_0_0_fbb101c95c334da3bf646312c067c49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
манчестер, нидерланды, бирмингем
Шоубиз, Манчестер, Нидерланды, Бирмингем, В мире
Ники Минаж извинилась за перенос ее концерта в Манчестере

Ники Минаж извинилась перед фанатами за перенос ее концерта в Манчестере

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканская певица Ники Минаж
Американская певица Ники Минаж - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Американская певица Ники Минаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Американская певица Ники Минаж извинилась перед фанатами за то, что ее концерт в британском Манчестере был перенесен в последний момент в связи с задержанием исполнительницы в аэропорту Нидерландов.
Ранее газета Daily Mail сообщала, что концерт Ники Минаж в Манчестере перенесли в связи с ее задержанием в Нидерландах.
"Пожалуйста, примите мои самые глубокие и искренние извинения", - написала певица в своем аккаунте в социальной сети Х.
По ее словам, она провела за решеткой около 5-6 часов, а затем произошла задержка на 20 минут со взлетом самолета. Певица отметила, что концерты в Манчестере 30 мая и Бирмингеме 27 мая состоятся, а ее делом займутся адвокаты.
Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, была арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что полиция Нидерландов отпустила певицу после уплаты штрафа. Отмечалось, что у нее в багаже нашли легкие наркотики.
Задержание - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Австрии арестовали 43 участника наркобанды
16 мая, 17:01
 
ШоубизВ миреМанчестерНидерландыБирмингем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала