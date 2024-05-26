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Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане
Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане - РИА Новости, 26.05.2024
Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане
Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, идет и согласование параметров генконтракта по... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:01
2024-05-26T10:01
2024-05-26T10:25
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина.Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая."Важный совместный проект – сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами", - говорится в документе.
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узбекистан, россия, в мире, владимир путин
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Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане
РФ и Узбекистан прорабатывают сооружение станции с малыми ядерными реакторами
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина.
Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.
"Важный совместный проект – сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами", - говорится в документе.