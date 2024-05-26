https://ria.ru/20240526/kontrakt-1948410525.html

Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане

Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане - РИА Новости, 26.05.2024

Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане

Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, идет и согласование параметров генконтракта по... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:01

2024-05-26T10:01

2024-05-26T10:25

узбекистан

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина.Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая."Важный совместный проект – сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

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узбекистан, россия, в мире, владимир путин