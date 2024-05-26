https://ria.ru/20240526/konflikt-1948461489.html

Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество

Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество - РИА Новости, 26.05.2024

Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество

Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:48

2024-05-26T16:48

2024-05-26T16:50

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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для Украины, а также сотрудничество в оборонной сфере, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Чехии. "Премьер Чехии Петр Фиала проведет 28 мая в Праге рабочий ужин по вопросам сотрудничества в области безопасности. Помимо премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте, в рабочей встрече будут участвовать премьер Латвии Эвика Силиня, президент Польши Анджей Дуда и другие гости. Основными темами встречи станут чешская инициатива по боеприпасам (для Украины из третьих стран), противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленное сотрудничество в Европе", - отмечается в сообщении. Рабочий ужин начнется в 19.00 (20.00 мск), ему будет предшествовать совместное заявление участников встречи для СМИ – в 18.40 (19.40 мск).

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html

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в мире, украина, прага, чехия, петр фиала, метте фредериксен, марк рютте, евросоюз