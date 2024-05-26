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Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 26.05.2024 (обновлено: 16:50 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/konflikt-1948461489.html
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество - РИА Новости, 26.05.2024
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество
Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:48
2024-05-26T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
прага
чехия
петр фиала
метте фредериксен
марк рютте
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для Украины, а также сотрудничество в оборонной сфере, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Чехии. "Премьер Чехии Петр Фиала проведет 28 мая в Праге рабочий ужин по вопросам сотрудничества в области безопасности. Помимо премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте, в рабочей встрече будут участвовать премьер Латвии Эвика Силиня, президент Польши Анджей Дуда и другие гости. Основными темами встречи станут чешская инициатива по боеприпасам (для Украины из третьих стран), противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленное сотрудничество в Европе", - отмечается в сообщении. Рабочий ужин начнется в 19.00 (20.00 мск), ему будет предшествовать совместное заявление участников встречи для СМИ – в 18.40 (19.40 мск).
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html
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в мире, украина, прага, чехия, петр фиала, метте фредериксен, марк рютте, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Прага, Чехия, Петр Фиала, Метте Фредериксен, Марк Рютте, Евросоюз
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество

Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и закупку боеприпасов для ВСУ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для Украины, а также сотрудничество в оборонной сфере, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Чехии.
"Премьер Чехии Петр Фиала проведет 28 мая в Праге рабочий ужин по вопросам сотрудничества в области безопасности. Помимо премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте, в рабочей встрече будут участвовать премьер Латвии Эвика Силиня, президент Польши Анджей Дуда и другие гости. Основными темами встречи станут чешская инициатива по боеприпасам (для Украины из третьих стран), противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленное сотрудничество в Европе", - отмечается в сообщении.
Рабочий ужин начнется в 19.00 (20.00 мск), ему будет предшествовать совместное заявление участников встречи для СМИ – в 18.40 (19.40 мск).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПрагаЧехияПетр ФиалаМетте ФредериксенМарк РюттеЕвросоюз
 
 
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