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Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество - РИА Новости, 26.05.2024
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество
Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:48
2024-05-26T16:48
2024-05-26T16:50
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Ведущие представители ряда стран ЕС на встрече в Праге во вторник, 28 мая обсудят развитие чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов для Украины, а также сотрудничество в оборонной сфере, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Чехии. "Премьер Чехии Петр Фиала проведет 28 мая в Праге рабочий ужин по вопросам сотрудничества в области безопасности. Помимо премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте, в рабочей встрече будут участвовать премьер Латвии Эвика Силиня, президент Польши Анджей Дуда и другие гости. Основными темами встречи станут чешская инициатива по боеприпасам (для Украины из третьих стран), противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленное сотрудничество в Европе", - отмечается в сообщении. Рабочий ужин начнется в 19.00 (20.00 мск), ему будет предшествовать совместное заявление участников встречи для СМИ – в 18.40 (19.40 мск).
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Прага, Чехия, Петр Фиала, Метте Фредериксен, Марк Рютте, Евросоюз
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и военное сотрудничество
Страны ЕС обсудят в Праге ситуацию на Украине и закупку боеприпасов для ВСУ