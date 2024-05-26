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В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/konferentsiya-1948428918.html
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 26.05.2024
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине
Россия расценивает отказ ряда стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на "фейковую площадку", заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:31
2024-05-26T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
родион мирошник
луис инасиу лула да силва
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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Россия расценивает отказ ряда стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на "фейковую площадку", заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте. "Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире. "Мы не видим смысла в ней (конференции - ред.) участвовать. Мы понимаем, что те предложения, включая так называемую "формулу Зеленского", ни к чему не ведут и не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения. Этот формат не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны", - отметил дипломат. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
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в мире, россия, москва, украина, родион мирошник, луис инасиу лула да силва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Родион Мирошник, Луис Инасиу Лула да Силва
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине

Мирошник назвал отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Россия расценивает отказ ряда стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на "фейковую площадку", заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте.
"Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Переход Байдена через Альпы отменяется
25 мая, 08:00
"Мы не видим смысла в ней (конференции - ред.) участвовать. Мы понимаем, что те предложения, включая так называемую "формулу Зеленского", ни к чему не ведут и не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения. Этот формат не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны", - отметил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Получил отказ. В Киеве раскрыли, как США сдали Зеленского
25 мая, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаРодион МирошникЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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