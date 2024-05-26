Ефимов: Москва выделила участок для возведения производства медоборудования
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В московском районе Зюзино инвестор по льготной ставке арендовал земельный участок для строительства производства медицинского оборудования, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 гектара по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении указывается, что город заключил договор с ООО "С. П. Гелпик", занимающимся разработкой и производством рентгенодиагностического оборудования. При этом в рамках договора инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет.
"На новом производственном комплексе будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования", – отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Площадь производственного здания составит порядка 15 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что участок земли в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта предоставляется без проведения торгов на пять лет.