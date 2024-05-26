Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила участок для возведения производства медоборудования - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/kompleks-1948261071.html
Ефимов: Москва выделила участок для возведения производства медоборудования
Ефимов: Москва выделила участок для возведения производства медоборудования - РИА Новости, 26.05.2024
Ефимов: Москва выделила участок для возведения производства медоборудования
В московском районе Зюзино инвестор по льготной ставке арендовал земельный участок для строительства производства медицинского оборудования, рассказал... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:05
2024-05-26T12:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В московском районе Зюзино инвестор по льготной ставке арендовал земельный участок для строительства производства медицинского оборудования, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 гектара по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что город заключил договор с ООО "С. П. Гелпик", занимающимся разработкой и производством рентгенодиагностического оборудования. При этом в рамках договора инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет."На новом производственном комплексе будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования", – отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Площадь производственного здания составит порядка 15 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что участок земли в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта предоставляется без проведения торгов на пять лет.
https://ria.ru/20240523/efimov-1947759373.html
https://ria.ru/20240523/efimov-1947757529.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_3538abc7f2e2e89d8723ff690f97d22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: Москва выделила участок для возведения производства медоборудования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В московском районе Зюзино инвестор по льготной ставке арендовал земельный участок для строительства производства медицинского оборудования, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 гектара по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" начались архитектурно-отделочные работы
23 мая, 14:06
В сообщении указывается, что город заключил договор с ООО "С. П. Гелпик", занимающимся разработкой и производством рентгенодиагностического оборудования. При этом в рамках договора инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет.
"На новом производственном комплексе будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования", – отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Площадь производственного здания составит порядка 15 тысяч "квадратов", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что участок земли в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта предоставляется без проведения торгов на пять лет.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Ефимов: инфраструктурные объекты построят в пяти округах по программе КРТ
23 мая, 09:05
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала