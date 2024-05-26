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Церемония закрытия Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 26.05.2024
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12:54 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/kinofestival-1948413913.html
Церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 26.05.2024
Церемония закрытия Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 77-й Международный Каннский фестиваль. Церемония закрытия одного из самых престижных международных киносмотров — в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:54
2024-05-26T12:54
фото
каннский кинофестиваль
канн
франция
леа сейду
луи гаррель
ева грин
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На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 77-й Международный Каннский фестиваль. Церемония закрытия одного из самых престижных международных киносмотров — в фотоленте Ria.ru.
канн
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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фото, каннский кинофестиваль, фото, канн, франция, леа сейду, луи гаррель, ева грин
Фото, Каннский кинофестиваль, Канн, Франция, Леа Сейду, Луи Гаррель, Ева Грин

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Читать ria.ru в
На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 77-й Международный Каннский фестиваль. Церемония закрытия одного из самых престижных международных киносмотров — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY

Ежегодно в мае в курортном городе Канне проходит Международный Каннский кинофестиваль.

Немецкая модель Лена Герке прибыла на церемонию закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

Ежегодно в мае в курортном городе Канне проходит Международный Каннский кинофестиваль.

© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY
1 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Первый кинофестиваль, ставший событием международного масштаба в культурной жизни послевоенных лет, состоялся 20 сентября – 5 октября 1946 года.

Норвежский режиссер Хальвдан Ульманн Тондель после того, как он выиграл Золотую камеру за фильм Арман рядом с режиссером Чианг Вэй Ляном и режиссером Ю Цяо Инь после победы в Золотой камере

Первый кинофестиваль, ставший событием международного масштаба в культурной жизни послевоенных лет, состоялся 20 сентября – 5 октября 1946 года.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
2 из 14
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON

Поначалу Каннский кинофестиваль был престижным светским мероприятием, но благодаря участию мировых звезд и широкому освещению в СМИ с 1950-х годов он стал всемирно известным.

Французская актриса и член жюри 77-го Каннского кинофестиваля Ева Грин выходит на сцену во время церемонии закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

Поначалу Каннский кинофестиваль был престижным светским мероприятием, но благодаря участию мировых звезд и широкому освещению в СМИ с 1950-х годов он стал всемирно известным.

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
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© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Среди призов кинофестиваля – награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и другие.

Норвежский режиссер Хальвдан Ульманн Тондель во время церемонии закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

Среди призов кинофестиваля – награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и другие.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
4 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

В разные годы участникам фестиваля вручались различные международные премии, премии за художественный вклад и отдельным создателям фильмов.

Мэри Лест прибыла на церемонию закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

В разные годы участникам фестиваля вручались различные международные премии, премии за художественный вклад и отдельным создателям фильмов.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
5 из 14
© AFP 2024 / VALERY HACHE

В 2024 году фестиваль открывала комедия французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" в главных ролях с Леа Сейду и Луи Гаррелем.

Лоран Лафит, Мелани Лоран, Жак Одиар, Карла София Гаскон, Джордж Лукас, Шон Бейкер, Корали Фаржат, Мохаммад Расулоф, Дивья Прабха , Паял Кападиа, Чхая Кадам и Кани Кусрут на сцене во время церемонии закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

В 2024 году фестиваль открывала комедия французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" в главных ролях с Леа Сейду и Луи Гаррелем.

© AFP 2024 / VALERY HACHE
6 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

В конкурсной программе фестиваля участвовали 22 полнометражные картины.

Британская актриса Симона Эшли прибыла на церемонию закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

В конкурсной программе фестиваля участвовали 22 полнометражные картины.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
7 из 14
© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY

Жюри в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".

Члены жюри 77-го Каннского кинофестиваля

Жюри в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".

© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY
8 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Помимо Гервиг в жюри киносмотра вошли еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грини японский режиссер Хирокадзу Корэеда.

Индийские актрисы Кани Кусрути, Дивья Прабха и Чхая Кадам во время церемонии закрытия 77-й Каннский кинофестиваль в Каннах

Помимо Гервиг в жюри киносмотра вошли еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грини японский режиссер Хирокадзу Корэеда.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
9 из 14
© AFP 2024 / ANTONIN THUILLIER

Главную награду 77-го Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.

Американский режиссер Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

Главную награду 77-го Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.

© AFP 2024 / ANTONIN THUILLIER
10 из 14
© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY

В картине также снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.

Американская актриса Джоуи Кинг на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

В картине также снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.

© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY
11 из 14
© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY

Вторая по значимости премия была присуждена ленте "Все, что мы представляем как свет" индийского режиссера Паял Кападиа.

Американский режиссер Джордж Лукас и американская бизнесвумен Меллоди Хобсон прибывают на церемонию закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

Вторая по значимости премия была присуждена ленте "Все, что мы представляем как свет" индийского режиссера Паял Кападиа.

© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY
12 из 14
© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY

Приз жюри получил фильм "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара.

Итальянская певица Элоди прибыла на церемонию закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах

Приз жюри получил фильм "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара.

© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY
13 из 14
© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY

Безопасность фестиваля обеспечивали 400 полицейских.

Американский режиссер и президент жюри 77-го Каннского кинофестиваля Грета Гервиг

Безопасность фестиваля обеспечивали 400 полицейских.

© AFP 2024 / SAMEER AL-DOUMY
14 из 14
 
ФотоКаннский кинофестивальКаннФранцияЛеа СейдуЛуи ГаррельЕва Грин
 
 
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