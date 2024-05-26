https://ria.ru/20240526/kinofestival-1948413913.html

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 26.05.2024

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 77-й Международный Каннский фестиваль. Церемония закрытия одного из самых престижных международных киносмотров — в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:54

2024-05-26T12:54

2024-05-26T12:54

фото

каннский кинофестиваль

канн

франция

леа сейду

луи гаррель

ева грин

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На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 77-й Международный Каннский фестиваль. Церемония закрытия одного из самых престижных международных киносмотров — в фотоленте Ria.ru.

канн

франция

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2024

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