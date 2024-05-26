Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Ежегодно в мае в курортном городе Канне проходит Международный Каннский кинофестиваль.
Ежегодно в мае в курортном городе Канне проходит Международный Каннский кинофестиваль.
Первый кинофестиваль, ставший событием международного масштаба в культурной жизни послевоенных лет, состоялся 20 сентября – 5 октября 1946 года.
Первый кинофестиваль, ставший событием международного масштаба в культурной жизни послевоенных лет, состоялся 20 сентября – 5 октября 1946 года.
Поначалу Каннский кинофестиваль был престижным светским мероприятием, но благодаря участию мировых звезд и широкому освещению в СМИ с 1950-х годов он стал всемирно известным.
Поначалу Каннский кинофестиваль был престижным светским мероприятием, но благодаря участию мировых звезд и широкому освещению в СМИ с 1950-х годов он стал всемирно известным.
Среди призов кинофестиваля – награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и другие.
Среди призов кинофестиваля – награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и другие.
В разные годы участникам фестиваля вручались различные международные премии, премии за художественный вклад и отдельным создателям фильмов.
В разные годы участникам фестиваля вручались различные международные премии, премии за художественный вклад и отдельным создателям фильмов.
В 2024 году фестиваль открывала комедия французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" в главных ролях с Леа Сейду и Луи Гаррелем.
В 2024 году фестиваль открывала комедия французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" в главных ролях с Леа Сейду и Луи Гаррелем.
В конкурсной программе фестиваля участвовали 22 полнометражные картины.
Жюри в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".
Жюри в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".
Помимо Гервиг в жюри киносмотра вошли еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грини японский режиссер Хирокадзу Корэеда.
Помимо Гервиг в жюри киносмотра вошли еще восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грини японский режиссер Хирокадзу Корэеда.
Главную награду 77-го Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.
Главную награду 77-го Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.
В картине также снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
В картине также снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
Вторая по значимости премия была присуждена ленте "Все, что мы представляем как свет" индийского режиссера Паял Кападиа.
Вторая по значимости премия была присуждена ленте "Все, что мы представляем как свет" индийского режиссера Паял Кападиа.
Приз жюри получил фильм "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара.
Приз жюри получил фильм "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара.
Безопасность фестиваля обеспечивали 400 полицейских.