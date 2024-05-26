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Россия ожидает решения по представлению о шельфе в районе хребта Гаккеля - РИА Новости, 26.05.2024
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09:10 26.05.2024
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Россия ожидает решения по представлению о шельфе в районе хребта Гаккеля
Россия ожидает решения по представлению о шельфе в районе хребта Гаккеля - РИА Новости, 26.05.2024
Россия ожидает решения по представлению о шельфе в районе хребта Гаккеля
Российская сторона ожидает рассмотрение комиссией по континентальному шельфу поданного частичного пересмотренного представления в отношении континентального... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:10
2024-05-26T09:10
охотское море
россия
северный ледовитый океан
александр козлов (глава минприроды)
оон
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона ожидает рассмотрение комиссией по континентальному шельфу поданного частичного пересмотренного представления в отношении континентального шельфа в районе хребта Гаккеля, сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. "Российская Федерация последовательно выполняет свои обязательства, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, в полном объеме соблюдает установленные ею процедуры для обоснования расширения границ своего шельфа в Арктике", - заявил он. "Первоначальная заявка была подана Россией в комиссию по границам континентального шельфа в 2001 году, наша страна была первопроходцем в этой области", - обратил внимание директор правового департамента. Он напомнил, что комиссия вынесла свои рекомендации по этой заявке в 2002 году. "На их основе было осуществлено разграничение континентального шельфа за пределами 200 морских миль в Баренцевом море с Норвегией в 2010 года, а также с учетом новых научных данных подготовлены две частичные пересмотренные заявки в отношении континентального шельфа в Охотском море и в Северном Ледовитом океане 2013 и 2015 годах соответственно", - указал дипломат. Мусихин также напомнил, что "комиссия вынесла положительные рекомендации по российской заявке на шельф Охотского моря в 2014 году". На их основе дно центральной части Охотского моря было отнесено к континентальному шельфу Российской Федерации. Директор правового департамента МИД РФ пояснил, что "на практике это означает, что ни одно другое государство не может осуществлять добычу минеральных ресурсов в недрах центральной части Охотского моря без согласия Российской Федерации". По его словам, "аналогичный режим применим и к так называемым "сидячим видам" живых ресурсов дна, в том числе к различным видам крабов". Мусихин заметил, что "первое заседание Комиссии по российской заявке на шельф в Северном Ледовитом океане состоялось еще в феврале 2016 года", "с учетом комплексного характера нашего представления и обширных участков дна, на которые оно распространялось, Комиссии понадобилось больше семи лет для ее рассмотрения". "В 2023 году, несмотря на обострившуюся геополитическую обстановку, российской делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым удалось добиться принятия комиссией положительных рекомендаций по российскому частичному пересмотренному представлению на шельф в Северном Ледовитом океане 2015 года и двум дополнениям к нему", - добавил он. "Конечно, это еще не окончательный результат. Впереди рассмотрение Комиссией поданного 30 октября 2023 г. частичного пересмотренного представления в отношении континентального шельфа в районе хребта Гаккеля, а также, когда для этого будут условия, – окончательное разграничение расширенного континентального шельфа с соседями по Арктике", - заключил он. Хребет Гаккеля - подводный хребет в Северно-Ледовитом океане между котловинами Нансена и Амундсена. Хребет состоит из почти параллельных хребтов, многочисленных конусообразных гор, сложенных вулканическими породами. По оси хребта расположены глубокие ущелья шириной 20-30 км. Протяженность хребта составляет более 1000 км. Хребет получил название по имени его первооткрывателя, советского ученого Якова Гаккеля.
https://ria.ru/20231225/granitsy-1917845680.html
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охотское море, россия, северный ледовитый океан, александр козлов (глава минприроды), оон
Охотское море, Россия, Северный Ледовитый океан, Александр Козлов (глава Минприроды), ООН
Россия ожидает решения по представлению о шельфе в районе хребта Гаккеля

МИД: РФ ожидает решения по представлению о шельфе в районе хребта Гаккеля

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона ожидает рассмотрение комиссией по континентальному шельфу поданного частичного пересмотренного представления в отношении континентального шельфа в районе хребта Гаккеля, сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Российская Федерация последовательно выполняет свои обязательства, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, в полном объеме соблюдает установленные ею процедуры для обоснования расширения границ своего шельфа в Арктике", - заявил он.
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"Первоначальная заявка была подана Россией в комиссию по границам континентального шельфа в 2001 году, наша страна была первопроходцем в этой области", - обратил внимание директор правового департамента.
Он напомнил, что комиссия вынесла свои рекомендации по этой заявке в 2002 году. "На их основе было осуществлено разграничение континентального шельфа за пределами 200 морских миль в Баренцевом море с Норвегией в 2010 года, а также с учетом новых научных данных подготовлены две частичные пересмотренные заявки в отношении континентального шельфа в Охотском море и в Северном Ледовитом океане 2013 и 2015 годах соответственно", - указал дипломат.
Мусихин также напомнил, что "комиссия вынесла положительные рекомендации по российской заявке на шельф Охотского моря в 2014 году". На их основе дно центральной части Охотского моря было отнесено к континентальному шельфу Российской Федерации.
Директор правового департамента МИД РФ пояснил, что "на практике это означает, что ни одно другое государство не может осуществлять добычу минеральных ресурсов в недрах центральной части Охотского моря без согласия Российской Федерации". По его словам, "аналогичный режим применим и к так называемым "сидячим видам" живых ресурсов дна, в том числе к различным видам крабов".
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Мусихин заметил, что "первое заседание Комиссии по российской заявке на шельф в Северном Ледовитом океане состоялось еще в феврале 2016 года", "с учетом комплексного характера нашего представления и обширных участков дна, на которые оно распространялось, Комиссии понадобилось больше семи лет для ее рассмотрения".
"В 2023 году, несмотря на обострившуюся геополитическую обстановку, российской делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым удалось добиться принятия комиссией положительных рекомендаций по российскому частичному пересмотренному представлению на шельф в Северном Ледовитом океане 2015 года и двум дополнениям к нему", - добавил он.
"Конечно, это еще не окончательный результат. Впереди рассмотрение Комиссией поданного 30 октября 2023 г. частичного пересмотренного представления в отношении континентального шельфа в районе хребта Гаккеля, а также, когда для этого будут условия, – окончательное разграничение расширенного континентального шельфа с соседями по Арктике", - заключил он.
Хребет Гаккеля - подводный хребет в Северно-Ледовитом океане между котловинами Нансена и Амундсена. Хребет состоит из почти параллельных хребтов, многочисленных конусообразных гор, сложенных вулканическими породами. По оси хребта расположены глубокие ущелья шириной 20-30 км. Протяженность хребта составляет более 1000 км. Хребет получил название по имени его первооткрывателя, советского ученого Якова Гаккеля.
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