Пушилин рассказал, что будет на месте "Азовстали"
Пушилин: на месте "Азовстали" могут построить малые предприятия
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Беларусь 1" пригласил белорусских инвесторов в свободную экономическую зону в республике.
"Могут ли белорусские предприятия и предприниматели участвовать? Конечно… Это (участие в СЭЗ – ред.) полезно, выгодно даже с учетом рисков. Поэтому добро пожаловать. Постараемся создать условия, чтобы могли здесь развиваться предприниматели. Мы в этом заинтересованы", - сказал он.
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Глава ДНР подчеркнул, что инвесторы уже заходят в регион, пользуются предоставляемыми преференциями даже с учетом риска, связанного с боевыми действиями.
"Закон о свободной экономической зоне учитывает в большей степени специфику наших промышленных регионов, но есть что еще доработать и учесть. Мы прорабатываем сейчас изменения, которые дадут еще больше преимуществ для инвесторов", - сказал он.
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Говоря о развитии ДНР, Пушилин отметил, что промышленный уклон будет во всех районах, но акценты будут смещены, так как идет пересмотр концепции развития промышленности с учетом действий оппонентов, санкций, а также смещения внутренних потребностей. Например, по его словам, "Азовсталь" не будут восстанавливать: предприятие было сильно повреждено, его восстановление экономически нецелесообразно, кроме того, оно негативно влияло на экологию города и Азовского моря. "Эта зона будет зачищена, рекультивирована, может быть, (отдана - ред.) под малые промышленные предприятия", - сказал он.
Пушилин отметил, что взаимодействие ДНР и Белоруссии хотя и замедляется незаконченными боевыми действиями, но его уже не остановить, потому что есть политическая воля сотрудничать. По его словам, выработана своего рода дорожная карта сотрудничества Белоруссией, белорусские бизнес-миссии посещали ДНР. Есть белорусские инвесторы, которым, в частности, интересна сфера АПК Мариуполя. Пушилин отметил интерес к "огромнейшему опыту" белорусов в агропромышленном и промышленном секторах. Он также отметил, что восстановление промышленности ДНР идет с учетом востребованности продукции не только в рамках РФ, но и на пространстве всего Союзного государства, то есть и в Белоруссии.
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