Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 26.05.2024 (обновлено: 11:48 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/investitsii-1948415652.html
Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России
Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России - РИА Новости, 26.05.2024
Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России
Узбекистан ожидает 5 миллиардов долларов российских инвестиций в текущем году, в прошлом году было освоено около 3 миллиардов, говорится в материалах к визиту... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:45
2024-05-26T11:48
узбекистан
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948424027_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_191df5aa8844157ff5fc5ba8767cce0c.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая – РИА Новости. Узбекистан ожидает 5 миллиардов долларов российских инвестиций в текущем году, в прошлом году было освоено около 3 миллиардов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику, обнародованных узбекской стороной. Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая. "В прошлом году освоено около 3 миллиардов долларов российских инвестиций. В этом году ожидается освоение 5 миллиардов долларов", - говорится в материалах, опубликованных на сайте информационного агентства "Дуне" узбекистанского МИД. В опубликованных данных указано, что в Узбекистане функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий. "По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить его к 2030 году", - отмечается в материалах.
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948424027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ce02f23bb18a3204b01ea4a1fc2d235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, владимир путин, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, В мире
Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России

Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из РФ до 5 млрд долларов в 2024

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТашкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ташкент, Узбекистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 26 мая – РИА Новости. Узбекистан ожидает 5 миллиардов долларов российских инвестиций в текущем году, в прошлом году было освоено около 3 миллиардов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику, обнародованных узбекской стороной.
Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.
«
"В прошлом году освоено около 3 миллиардов долларов российских инвестиций. В этом году ожидается освоение 5 миллиардов долларов", - говорится в материалах, опубликованных на сайте информационного агентства "Дуне" узбекистанского МИД.
В опубликованных данных указано, что в Узбекистане функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий.
"По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить его к 2030 году", - отмечается в материалах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
Вчера, 01:30
 
УзбекистанРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала