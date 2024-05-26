https://ria.ru/20240526/investitsii-1948415652.html

Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России

Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России - РИА Новости, 26.05.2024

Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России

Узбекистан ожидает 5 миллиардов долларов российских инвестиций в текущем году, в прошлом году было освоено около 3 миллиардов, говорится в материалах к визиту... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:45

2024-05-26T10:45

2024-05-26T11:48

узбекистан

россия

владимир путин

в мире

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ТАШКЕНТ, 26 мая – РИА Новости. Узбекистан ожидает 5 миллиардов долларов российских инвестиций в текущем году, в прошлом году было освоено около 3 миллиардов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику, обнародованных узбекской стороной. Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая. "В прошлом году освоено около 3 миллиардов долларов российских инвестиций. В этом году ожидается освоение 5 миллиардов долларов", - говорится в материалах, опубликованных на сайте информационного агентства "Дуне" узбекистанского МИД. В опубликованных данных указано, что в Узбекистане функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий. "По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить его к 2030 году", - отмечается в материалах.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

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узбекистан, россия, владимир путин, в мире