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Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону

Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону - РИА Новости, 26.05.2024

Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери, отметив, что тот... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:50

2024-05-26T17:50

2024-05-26T17:50

религия

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

андрей белоусов

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери, отметив, что тот является человеком воцерковлевленным не по протоколу, а по убеждениям. Он обратился к главе Минобороны после Божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в Одинцовском районе Московской области. "Назначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов - человек по-настоящему воцерковлённый: не протокольно, а по убеждениям, по образу жизни. Мы будем молиться за главу Минобороны. Мы верим, что Господь вразумит и укрепит вас, уважаемый Андрей Рэмович. Хотел бы подарить старинный образ Тихвинской Божией матери, защитницы рубежей России на северном направлении", - сказал патриарх Кирилл. По словам предстоятеля РПЦ, именно с севера в свое время на Россию шла угроза. "Пусть Царица небесная хранит вас на вашем очень ответственном служении", - сказал он.

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948442749.html

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Ольга Фомченкова

россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), андрей белоусов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, министерство обороны рф (минобороны рф)