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Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону - РИА Новости, 26.05.2024
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Религия
 
17:50 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/ikona-1948469511.html
Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону
Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону - РИА Новости, 26.05.2024
Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери, отметив, что тот... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:50
2024-05-26T17:50
религия
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери, отметив, что тот является человеком воцерковлевленным не по протоколу, а по убеждениям. Он обратился к главе Минобороны после Божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в Одинцовском районе Московской области. "Назначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов - человек по-настоящему воцерковлённый: не протокольно, а по убеждениям, по образу жизни. Мы будем молиться за главу Минобороны. Мы верим, что Господь вразумит и укрепит вас, уважаемый Андрей Рэмович. Хотел бы подарить старинный образ Тихвинской Божией матери, защитницы рубежей России на северном направлении", - сказал патриарх Кирилл. По словам предстоятеля РПЦ, именно с севера в свое время на Россию шла угроза. "Пусть Царица небесная хранит вас на вашем очень ответственном служении", - сказал он.
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948442749.html
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россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), андрей белоусов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Религия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону

Патриарх Кирилл подарил Белоусову икону с образом Тихвинской Божией Матери

© Zvezdanews/TelegramПатриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери
© Zvezdanews/Telegram
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери, отметив, что тот является человеком воцерковлевленным не по протоколу, а по убеждениям.
Он обратился к главе Минобороны после Божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, расположенном в Одинцовском районе Московской области.
"Назначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов - человек по-настоящему воцерковлённый: не протокольно, а по убеждениям, по образу жизни. Мы будем молиться за главу Минобороны. Мы верим, что Господь вразумит и укрепит вас, уважаемый Андрей Рэмович. Хотел бы подарить старинный образ Тихвинской Божией матери, защитницы рубежей России на северном направлении", - сказал патриарх Кирилл.
По словам предстоятеля РПЦ, именно с севера в свое время на Россию шла угроза. "Пусть Царица небесная хранит вас на вашем очень ответственном служении", - сказал он.
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РелигияРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Андрей БелоусовРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РелигияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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