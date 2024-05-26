https://ria.ru/20240526/gruziya-1948504511.html

Президент Грузии предложила политическим партиям план действий

Президент Грузии предложила политическим партиям план действий - РИА Новости, 26.05.2024

Президент Грузии предложила политическим партиям план действий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила политическим партиям "грузинскую хартию", которая является планом действий к осенним парламентским выборам и... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:28

2024-05-26T23:28

2024-05-26T23:28

в мире

грузия

европа

саломе зурабишвили

единое национальное движение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мая — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила политическим партиям "грузинскую хартию", которая является планом действий к осенним парламентским выборам и после них, об этом она заявила во время выступления на торжестве в честь Дня независимости. "Я предлагаю план действий, "грузинскую хартию", вокруг которой призываю политическим партиям договориться…" — заявила Зурабишвили. Позже администрация президента опубликована документ, в котором сказано, что все политические партии, подписавшие эту хартию и которые получат мандат по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года, обязуются выполнить условия, написанные в этой хартии, до конца первой весенней сессии. Среди условий - проведение досрочных парламентских выборов в следующем году, отмена всех законов, "которые вредят европейскому будущему", проведение судебной реформы, реформы МВД. "Сегодняшние политические условия и избирательная среда не позволяют провести обычные выборы, где каждому будет предоставлена возможность представить себя, свою программу. На этих выборах нам предстоит решить, не за кого мы голосуем, а за что мы голосуем. Эти выборы фактически станут всенародным референдумом, на котором нам надо ответить на вопрос, хотим мы Европу или нет… Этот парламент должен выполнить свои обязательства по хартии. После этого он вернет мандат избирателю и проведет внеочередные парламентские выборы в новой, свободной среде", - заявила Зурабишвили. По ее словам, документ не подразумевает объединение политических сил к выборам. Ряд оппозиционных партий уже выразили свою готовность подписать хартию президента. Среди них - самая крупная оппозиционная политсила "Единое национальное движение".

https://ria.ru/20240526/gruziya-1948423540.html

https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html

грузия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, европа, саломе зурабишвили, единое национальное движение