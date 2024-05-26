https://ria.ru/20240526/gruziya-1948447379.html
Попалась. Пушков резко высказался о президенте Грузии
Попалась. Пушков резко высказался о президенте Грузии - РИА Новости, 26.05.2024
Попалась. Пушков резко высказался о президенте Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент страны, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:43
2024-05-26T14:43
2024-05-26T14:43
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент страны, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам", — утверждает он.По словам политика, грузинский лидер выступает против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" именно потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости страны обвинил президента Зурабишвили в измене родине.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Зурабишвили не раз выражала поддержку протестующим, называла закон "русским" и "препятствием на европейском пути". Когда документ поступил к ней на подпись, она наложила на него вето. Впрочем, президентское вето носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
https://ria.ru/20240526/gruziya-1948423540.html
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в мире, грузия, алексей пушков, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, россия, сша
В мире, Грузия, Алексей Пушков, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Россия, США
Попалась. Пушков резко высказался о президенте Грузии
Пушков назвал президента Грузии главным иноагентом страны
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент страны, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале
.
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам", — утверждает он.
По словам политика, грузинский лидер выступает против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" именно потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.
В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
в выступлении в честь Дня независимости страны обвинил президента Зурабишвили в измене родине.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Зурабишвили не раз выражала поддержку протестующим, называла закон "русским" и "препятствием на европейском пути". Когда документ поступил к ней на подпись, она наложила на него вето. Впрочем, президентское вето носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.