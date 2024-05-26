https://ria.ru/20240526/gruziya-1948423540.html

Премьер Грузии выдвинул страшное обвинение президенту страны

Премьер Грузии выдвинул страшное обвинение президенту страны - РИА Новости, 26.05.2024

Премьер Грузии выдвинул страшное обвинение президенту страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине, передает Sputnik Грузия. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:37

2024-05-26T11:37

2024-05-26T23:31

в мире

тбилиси

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в выступлении в честь Дня независимости обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине, передает Sputnik Грузия."Именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии", — сказал он.Кобахидзе отметил, что за последние 34 года Грузия прошла через многое, пережила многочисленные попытки подорвать ее суверенитет и независимость, но все еще стоит перед вызовами."Однако сегодня грузинское общество гораздо опытнее, чем в первые годы восстановления независимости, и страной управляет правительство, которое стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и защищает ее национальные интересы", — подчеркнул премьер.По его словам, после восстановления государственной независимости в 1991 году Грузия идет "по пути Моисея", который приведет ее к Земле обетованной.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию организаций, "проводящих интересы иностранных сил" и получающих доходы из-за границы. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.Зурабишвили не раз выражала поддержку протестующим, называла закон "русским" и "препятствием на европейском пути". Когда документ поступил к ней на подпись, она наложила на него вето. Впрочем, президентское вето носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры, а в ЕС пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе. Кроме того, Кобахидзе утверждает, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Власти Грузии заверяют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1946101172.html

https://ria.ru/20240518/veto-1946939622.html

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в мире, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили