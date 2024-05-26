https://ria.ru/20240526/granitsy-1948408281.html

В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа

В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа - РИА Новости, 26.05.2024

В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, в чем важность определения границ континентального шельфа. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T09:41

2024-05-26T09:41

2024-05-26T09:42

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, в чем важность определения границ континентального шельфа. "Континентальный шельф прибрежного государства – это пространство морского дна и его недра, простирающееся за пределы его территориального моря на определенное расстояние. Это расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка", - заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. По его словам, "если сухопутная территория государства геологически продолжается в море под водой, то континентальный шельф будет заканчиваться там, где проходит подводная граница материка, если нет – то шельф будет заканчиваться на отметке 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря". Он подчеркнул, что "континентальный шельф – это не территория государства, она заканчивается на внешней границе территориального моря"." По его словам, "в части континентального шельфа – это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также "сидячие виды" живых организмов, например, крабы (то есть рыбные ресурсы, обитающие в водной толще, к их числу не относятся)".

https://ria.ru/20240418/alyaska-1940629734.html

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