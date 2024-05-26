Рейтинг@Mail.ru
В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 26.05.2024 (обновлено: 09:42 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/granitsy-1948408281.html
В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа
В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа - РИА Новости, 26.05.2024
В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа
В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, в чем важность определения границ континентального шельфа. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:41
2024-05-26T09:42
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/07/1562280781_0:120:3124:1877_1920x0_80_0_0_9623bff70f7c452c58688a51d8fb44cc.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, в чем важность определения границ континентального шельфа. "Континентальный шельф прибрежного государства – это пространство морского дна и его недра, простирающееся за пределы его территориального моря на определенное расстояние. Это расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка", - заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. По его словам, "если сухопутная территория государства геологически продолжается в море под водой, то континентальный шельф будет заканчиваться там, где проходит подводная граница материка, если нет – то шельф будет заканчиваться на отметке 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря". Он подчеркнул, что "континентальный шельф – это не территория государства, она заканчивается на внешней границе территориального моря"." По его словам, "в части континентального шельфа – это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также "сидячие виды" живых организмов, например, крабы (то есть рыбные ресурсы, обитающие в водной толще, к их числу не относятся)".
https://ria.ru/20240418/alyaska-1940629734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/07/1562280781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_226fc7df08ea462e9f8bc3f457a9d865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире
Россия, В мире
В МИД России объяснили важность определения границ континентального шельфа

Мусихин объяснил важность определения границ шельфа правами на разведку ресурсов

© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкАтомный ледокол в Северном Ледовитом океане
Атомный ледокол в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, в чем важность определения границ континентального шельфа.
"Континентальный шельф прибрежного государства – это пространство морского дна и его недра, простирающееся за пределы его территориального моря на определенное расстояние. Это расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка", - заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
Изображение сгенерировано ИИ
Вашингтон готов уничтожить Аляску, но не отдать
18 апреля, 08:00
По его словам, "если сухопутная территория государства геологически продолжается в море под водой, то континентальный шельф будет заканчиваться там, где проходит подводная граница материка, если нет – то шельф будет заканчиваться на отметке 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря".
Он подчеркнул, что "континентальный шельф – это не территория государства, она заканчивается на внешней границе территориального моря"."
По его словам, "в части континентального шельфа – это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также "сидячие виды" живых организмов, например, крабы (то есть рыбные ресурсы, обитающие в водной толще, к их числу не относятся)".
Территориальные претензии США в Мировом океане
Инфографика
 
РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала