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Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать через КПП Керем-Шалом - РИА Новости, 26.05.2024
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13:46 26.05.2024 (обновлено: 14:29 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/gaza-1948438516.html
Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать через КПП Керем-Шалом
Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать через КПП Керем-Шалом - РИА Новости, 26.05.2024
Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать через КПП Керем-Шалом
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали въезжать с территории Египта в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом",... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:46
2024-05-26T14:29
в мире
израиль
египет
сша
джо байден
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 26 мая — РИА Новости. Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали въезжать с территории Египта в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", сообщает телеканал "Аль Кахира аль-Ихбария". В пятницу президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились о передаче ООН гуманитарной помощи и топлива для сектора Газа на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" взамен захваченного израильскими военными со стороны сектора Газа КПП "Рафах". "Грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа через переход Керем Абу Салим (Керем-Шалом)", - сообщает телеканал. По информации ТВ, среди перенаправленных с погранперехода "Рафах" грузов - продовольствие и топливо. КПП "Керем-Шалом" ("Керем Абу Салим") расположен на границе Израиля и сектора Газа к югу от КПП "Рафах", палестинская сторона которого была захвачена израильскими военными более двух недель назад. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240516/gumpomosch-1946498739.html
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
израиль
египет
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в мире, израиль, египет, сша, джо байден, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, США, Джо Байден, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать через КПП Керем-Шалом

Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать из Египта через КПП Керем-Шалом

© AP Photo / Ohad ZwigenbergГрузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа проезжают через зону досмотра на КПП Керем Шалом
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа проезжают через зону досмотра на КПП Керем Шалом - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа проезжают через зону досмотра на КПП Керем Шалом. Архивное фото
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ТУНИС, 26 мая — РИА Новости. Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали въезжать с территории Египта в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", сообщает телеканал "Аль Кахира аль-Ихбария".
В пятницу президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились о передаче ООН гуманитарной помощи и топлива для сектора Газа на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" взамен захваченного израильскими военными со стороны сектора Газа КПП "Рафах".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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"Грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа через переход Керем Абу Салим (Керем-Шалом)", - сообщает телеканал.
По информации ТВ, среди перенаправленных с погранперехода "Рафах" грузов - продовольствие и топливо.
КПП "Керем-Шалом" ("Керем Абу Салим") расположен на границе Израиля и сектора Газа к югу от КПП "Рафах", палестинская сторона которого была захвачена израильскими военными более двух недель назад.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильЕгипетСШАДжо БайденООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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