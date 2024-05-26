Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать через КПП Керем-Шалом
Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать из Египта через КПП Керем-Шалом
© AP Photo / Ohad ZwigenbergГрузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа проезжают через зону досмотра на КПП Керем Шалом
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа проезжают через зону досмотра на КПП Керем Шалом. Архивное фото
ТУНИС, 26 мая — РИА Новости. Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали въезжать с территории Египта в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", сообщает телеканал "Аль Кахира аль-Ихбария".
В пятницу президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились о передаче ООН гуманитарной помощи и топлива для сектора Газа на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" взамен захваченного израильскими военными со стороны сектора Газа КПП "Рафах".
"Грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа через переход Керем Абу Салим (Керем-Шалом)", - сообщает телеканал.
По информации ТВ, среди перенаправленных с погранперехода "Рафах" грузов - продовольствие и топливо.
КПП "Керем-Шалом" ("Керем Абу Салим") расположен на границе Израиля и сектора Газа к югу от КПП "Рафах", палестинская сторона которого была захвачена израильскими военными более двух недель назад.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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