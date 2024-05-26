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Эксперт оценила вероятность снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 26.05.2024
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06:03 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/gaz-1948394929.html
Эксперт оценила вероятность снижения цен на газ в Европе
Эксперт оценила вероятность снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 26.05.2024
Эксперт оценила вероятность снижения цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе после прохождения впервые с конца прошлого года порога в 400 долларов могут снизиться до 360-370 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:03
2024-05-26T06:03
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после прохождения впервые с конца прошлого года порога в 400 долларов могут снизиться до 360-370 долларов за тысячу кубометров, однако после этого вновь возможен рост, сказала в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. В четверг биржевые цены на газ в Европе по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров. "Техническая картина указывает на высокую вероятность коррекции в активе. Вероятная ее цель – 360-370 долларов за тысячу кубометров. После этого возможно продолжение движения наверх. Прошлым летом случались и более серьезные всплески роста – ценник поднимался выше 500 долларов за тысячу кубометров", – полагает собеседница агентства. Рост цен, продолжила Рокотянская, вызван сочетанием факторов. Во-первых, хотя сейчас подземные газохранилища в Европе заполнены примерно на 47% выше среднего уровня последних пяти лет, пополнять их все равно нужно, а значит, вырастет и спрос. Во-вторых, австрийская OMV заявила о риске по решению суда невыплаты "Газпром экспорту" за его газ, что чревато возможным прекращением поставок в страну. "В краткосрочной перспективе это может послужить стрессом для всего европейского рынка", – отметила она. В-третьих, на текущей неделе наблюдались перебои в добыче газа в Норвегии, которая сейчас выступает одним из ключевых поставщиков на европейском рынке. В-четвертых, часть газа по-прежнему поступает в Европу через Украину. "Имеются опасения, что эти поставки прекратятся. Соглашение о транзите между Россией и Украиной истекает в этом году: Киев продлевать сделку не хочет", – добавила Рокотянская.
https://ria.ru/20240525/gas-1948321614.html
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экономика, европа, украина, нидерланды, бкс мир инвестиций, omv, газпром
Экономика, Европа, Украина, Нидерланды, БКС Мир инвестиций, OMV, Газпром
Эксперт оценила вероятность снижения цен на газ в Европе

Эксперт Рокотянская: цены на газ в Европе могут снизиться до 360-370 долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после прохождения впервые с конца прошлого года порога в 400 долларов могут снизиться до 360-370 долларов за тысячу кубометров, однако после этого вновь возможен рост, сказала в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
В четверг биржевые цены на газ в Европе по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров.
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"Техническая картина указывает на высокую вероятность коррекции в активе. Вероятная ее цель – 360-370 долларов за тысячу кубометров. После этого возможно продолжение движения наверх. Прошлым летом случались и более серьезные всплески роста – ценник поднимался выше 500 долларов за тысячу кубометров", – полагает собеседница агентства.
Рост цен, продолжила Рокотянская, вызван сочетанием факторов. Во-первых, хотя сейчас подземные газохранилища в Европе заполнены примерно на 47% выше среднего уровня последних пяти лет, пополнять их все равно нужно, а значит, вырастет и спрос.
Во-вторых, австрийская OMV заявила о риске по решению суда невыплаты "Газпром экспорту" за его газ, что чревато возможным прекращением поставок в страну. "В краткосрочной перспективе это может послужить стрессом для всего европейского рынка", – отметила она.
В-третьих, на текущей неделе наблюдались перебои в добыче газа в Норвегии, которая сейчас выступает одним из ключевых поставщиков на европейском рынке. В-четвертых, часть газа по-прежнему поступает в Европу через Украину. "Имеются опасения, что эти поставки прекратятся. Соглашение о транзите между Россией и Украиной истекает в этом году: Киев продлевать сделку не хочет", – добавила Рокотянская.
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ЭкономикаЕвропаУкраинаНидерландыБКС Мир инвестицийOMVГазпром
 
 
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