https://ria.ru/20240526/fotovystavki-1948432428.html

Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины

Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины - РИА Новости, 26.05.2024

Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины

Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Киева в более чем десяти странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:03

2024-05-26T13:03

2024-05-26T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

египет

родион мирошник

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

украина

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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Киева в более чем десяти странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте. В субботу в Русском доме в египетской столице Каире открылась фотовыставка "Жестокая правда о преступлениях киевского режима", и состоялся круглый стоял "Россия и новый международный порядок". "Однозначно планируется, однозначно у нас большая программа, которая отработана с Россотрудничеством и с целым рядом наших посольств в ряде стран. Я думаю, в ближайшее время мы представим эти мероприятия в более чем десяти государствах", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия в Русском доме, отвечая на вопрос о планах проведения фотовыставки в других странах. Он отметил, что в ходе мероприятий будут представлены факты, фотосвидетельства и доказательства преступлений, которые совершаются Киевом. "Это касается и обстрелов территорий, и заказных внесудебных казней, и ударов по объектам, пользующимся международной защитой. Готовы это представить представителям других государств, в которых, мы надеемся нас услышат", - подчеркнул Мирошник. По его словам, в России видят, что практика проведения такого рода фотовыставок за рубежом дает достаточно хорошие результаты. Говоря о визите в Египет, дипломат подчеркнул, что его цель - презентация и представление российских данных, связанных с нарушением Украиной при поддержке Запада международного гуманитарного права. "Мы приехали, чтобы предъявить факты, объяснить тенденции и внятно рассказать об отношении России к этим процессам. Это касается и переговоров, и осуждения, и возмездия или ответственности режима, который методично занимается уничтожением своей страны", - сообщил Мирошник.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

https://ria.ru/20240220/avdeevke-1928405798.html

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в мире, россия, египет, родион мирошник, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), украина