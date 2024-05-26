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Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/fotovystavki-1948432428.html
Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины
Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины - РИА Новости, 26.05.2024
Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины
Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Киева в более чем десяти странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:03
2024-05-26T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
египет
родион мирошник
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
украина
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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Киева в более чем десяти странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте. В субботу в Русском доме в египетской столице Каире открылась фотовыставка "Жестокая правда о преступлениях киевского режима", и состоялся круглый стоял "Россия и новый международный порядок". "Однозначно планируется, однозначно у нас большая программа, которая отработана с Россотрудничеством и с целым рядом наших посольств в ряде стран. Я думаю, в ближайшее время мы представим эти мероприятия в более чем десяти государствах", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия в Русском доме, отвечая на вопрос о планах проведения фотовыставки в других странах. Он отметил, что в ходе мероприятий будут представлены факты, фотосвидетельства и доказательства преступлений, которые совершаются Киевом. "Это касается и обстрелов территорий, и заказных внесудебных казней, и ударов по объектам, пользующимся международной защитой. Готовы это представить представителям других государств, в которых, мы надеемся нас услышат", - подчеркнул Мирошник. По его словам, в России видят, что практика проведения такого рода фотовыставок за рубежом дает достаточно хорошие результаты. Говоря о визите в Египет, дипломат подчеркнул, что его цель - презентация и представление российских данных, связанных с нарушением Украиной при поддержке Запада международного гуманитарного права. "Мы приехали, чтобы предъявить факты, объяснить тенденции и внятно рассказать об отношении России к этим процессам. Это касается и переговоров, и осуждения, и возмездия или ответственности режима, который методично занимается уничтожением своей страны", - сообщил Мирошник.
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
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в мире, россия, египет, родион мирошник, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Египет, Родион Мирошник, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Украина
Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины

Дипломат Мирошник: РФ планирует провести фотовыставки о преступлениях Украины

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 26 мая – РИА Новости. Россия планирует провести фотовыставки о преступлениях Киева в более чем десяти странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте.
В субботу в Русском доме в египетской столице Каире открылась фотовыставка "Жестокая правда о преступлениях киевского режима", и состоялся круглый стоял "Россия и новый международный порядок".
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"Однозначно планируется, однозначно у нас большая программа, которая отработана с Россотрудничеством и с целым рядом наших посольств в ряде стран. Я думаю, в ближайшее время мы представим эти мероприятия в более чем десяти государствах", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия в Русском доме, отвечая на вопрос о планах проведения фотовыставки в других странах.
Он отметил, что в ходе мероприятий будут представлены факты, фотосвидетельства и доказательства преступлений, которые совершаются Киевом.
«
"Это касается и обстрелов территорий, и заказных внесудебных казней, и ударов по объектам, пользующимся международной защитой. Готовы это представить представителям других государств, в которых, мы надеемся нас услышат", - подчеркнул Мирошник. По его словам, в России видят, что практика проведения такого рода фотовыставок за рубежом дает достаточно хорошие результаты.
Говоря о визите в Египет, дипломат подчеркнул, что его цель - презентация и представление российских данных, связанных с нарушением Украиной при поддержке Запада международного гуманитарного права.
"Мы приехали, чтобы предъявить факты, объяснить тенденции и внятно рассказать об отношении России к этим процессам. Это касается и переговоров, и осуждения, и возмездия или ответственности режима, который методично занимается уничтожением своей страны", - сообщил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕгипетРодион МирошникФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Украина
 
 
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