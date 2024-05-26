https://ria.ru/20240526/evropa-1947691533.html

По вине США. Вскрылась шокирующая правда о тысячах смертей в Европе

По вине США. Вскрылась шокирующая правда о тысячах смертей в Европе - РИА Новости, 26.05.2024

По вине США. Вскрылась шокирующая правда о тысячах смертей в Европе

Руководство Великобритании столкнулось с новой волной недовольства. И дело не в последствиях выхода из ЕС, украинской ситуации и иных геополитических проблемах. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:00

2024-05-26T08:00

2024-05-26T08:02

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Руководство Великобритании столкнулось с новой волной недовольства. И дело не в последствиях выхода из ЕС, украинской ситуации и иных геополитических проблемах. Как показало расследование, Лондон намеренно игнорировал угрозу здоровью людей, допуская массовое заражение опаснейшими заболеваниями. Премьер Сунак обещает компенсации. Но ответ главы правительства, и так теряющего популярность, выглядит запоздалым.От наркоманов — пациентамВ 1970-х Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) массово закупала у США плазму крови для лечения гемофилии — наследственного заболевания, связанного с нарушением коагуляции. Медиков интересовал в первую очередь антигемофильный глобулин — так называемый фактор свертывания крови VIII. Также этот белок применяют в случае осложнений при родах и при пересадке органов.В результате использования импортированных биоматериалов к началу 1990-х более 30 тысяч британских пациентов заразились ВИЧ, гепатитом С или — в случае 1250 больных гемофилией — и тем, и другим. По последним оценкам, это привело к гибели не менее трех тысяч человек.Причина шокирующе проста: доноров не проверяли на ВИЧ до 1986 года. А на гепатит С — до 1991-го. В то же время в США сдача крови была неплохим источником дохода для бедняков и маргиналов, включая наркоманов и бывших заключенных.Усугубляло ситуацию и то, что в большие партии смешивали биоматериалы от многих доноров — иногда до 60 тысяч человек. И даже одного инфицированного было достаточно, чтобы значительный объем плазмы стал зараженным.Проигнорированные предупрежденияСейчас это выглядит как вопиющая халатность со стороны NHS. В действительности так оно и было. Ученые предупреждали об опасности лечения гемофилии "фактором VIII". В 1974-м, когда Великобритания только начала массовый ввоз биоматериалов из США, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегала от сотрудничества со странами с высоким уровнем гепатита (в их число тогда входили и Штаты).Годом позже ВОЗ призвала все государства к самообеспечению продуктами, получаемыми из крови. В Лондоне не прислушались и не спешили выполнять рекомендации: к 1978-му более половины "фактора VIII" в стране приходилось на импорт.В 1983-м били тревогу уже и британские доктора. "Я пришел к выводу, что все продукты, изготовленные из крови, сданной в США после 1978-го, следует изъять из использования до тех пор, пока не будет выяснен риск передачи СПИДа через них", — сообщал в письме в Минздрав руководитель центра наблюдения за инфекционными заболеваниями Спенс Гэлбрейт. Угрозу вновь проигнорировали.Тем не менее предупреждения специалистов просачивались в прессу. СМИ писали о больных лейкемией, скончавшихся после переливания плазмы. В 1989-м стартовал процесс по иску группы инфицированных пациентов и тех, чьи родственники заразились (а некоторые умерли). Дело разрешили в 1990-м некой досудебной сделкой, детали которой не раскрывают. Известно, что она запрещала фигурантам в дальнейшем подавать иски против Минздрава. Многие участники позже узнали, что тоже заражены.Новый витокЗамять проблему досудебным решением не удалось. Рост числа зараженных (даже после прекращения импорта из США) и "частные расследования" родственников не позволяли правительству замести скандальную историю под ковер. Оппозиционные политики выдвигали идеи о компенсациях пострадавшим. Какие-то выплаты делали уже с конца 1980-х, но схема была непрозрачной.В 2000-м британский Минздрав под давлением общественности опубликовал отчет о пропаже части документов, связанных с предыдущим разбирательством. Позднее бывший генеральный солиситор (специалист по правовым вопросам) Англии и Уэльса Питер Арчер из Лейбористской партии начал собственное расследование.Без официального статуса он не располагал большими ресурсами, но в его отчете 2009-го говорится о многих сомнительных фактах вроде исчезновения документов. В 2017-м был подан групповой иск — не против Минздрава, а к правительству.В ответ власти в следующем году учредили специальную комиссию по расследованию. Ее возглавил сэр Брайан Лангстафф, ранее входивший в Высокий суд Англии и Уэльса (один из трех высших, вместе с Апелляционным и Королевским). О результатах шестилетней работы юрист и рассказал в мае 2024-го. А полный отчет едва уместился в 20 томов, заняв 2527 страниц."Было совершено зло"Катастрофы можно было "в значительной степени, хотя и не полностью, избежать", отметил Лангстафф, выступая в Центральном зале Вестминстера. Однако власти "не ставили безопасность пациентов на первое место".Врачи и министры владели информацией о рисках, но больных обманывали и заражали во время исследований, проводимых без их согласия — или, в случаях с детьми, без согласия родителей. "NHS и последующие правительства усугубляли агонию, отказываясь признать, что совершили зло", — говорил экс-судья. Неоднократно они заявляли, "что люди получают лучшее доступное лечение, а тестирование донорской крови начнется, как только технология станет доступной". "Оба утверждения были неправдой", — подчеркнул Лангстафф.По мнению бывшего судьи, имело место замалчивание: "Не в том смысле, когда горстка людей замышляет заговор с целью ввести в заблуждение, а более тонкий, более всеобъемлющий и с более пугающими последствиями. Чтобы сохранить лицо и сэкономить средства, большую часть правды скрывали".Лангстафф также напомнил: о риске заражения гепатитом при переливании крови или плазмы знали даже до создания NHS в 1948-м. И если бы меры, предложенные ВОЗ немного позднее, были приняты, "разумно полагать, что значительную часть ущерба, на котором сосредоточено это расследование, можно было бы предотвратить".Автор доклада уточнил, что не будет "более рассматривать" итоги расследования, пока правительство не выполнит его рекомендации. Среди таковых — выплаты пострадавшим: "Может быть, это поздно, но еще не слишком поздно. Сейчас наконец настало время для национального признания этой катастрофы, для надлежащей компенсации и для восстановления справедливости в отношении тех, с кем так ужасно поступили"."День позора"После выступления Лангстаффа сотни людей осадили резиденцию британского премьера Риши Сунака. Многие, не скрывая слез, признавали, что это лучший день их жизни: наконец-то они получили официальное подтверждение своей правоты.Сунак, выступая после доклада, принес "искренние и недвусмысленные" извинения жертвам, заявив, что это был "день позора для британского государства". Обращаясь к палате общин (нижней палате британского парламента) премьер пообещал выплатить полную компенсацию всем пострадавшим. "Чего бы это ни стоило", — добавил глава правительства.Предварительный компенсационный пакет оценивают более чем в десять миллиардов фунтов стерлингов. Выплаты, естественно, последуют не сразу: по опыту прошлых десятилетий необходимо выработать четкий и прозрачный механизм, чтобы избежать дальнейшего расследования дела, в котором вроде бы расставлены точки над "и".Для Сунака опасность и политическая. Чуть более полугода осталось до роспуска парламента, после чего до 28 января премьер обязан назначить дату новых выборов. Ситуация у правящей Консервативной партии плохая: прогнозы дают ей порядка 23% процентов голосов, в то время как лейбористам — на уровне 43%. Поэтому Сунаку придется приложить двойные усилия, чтобы не только преодолеть разрыв, но и не усугубить его на фоне получившего новый импульс скандала.

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в мире, сша, великобритания, лондон, риши сунак, воз