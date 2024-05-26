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Российские военные эвакуировали жителей Волчанска - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/evakuatsiya-1948392454.html
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска - РИА Новости, 26.05.2024
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска
Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:02
2024-05-26T05:02
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска", - говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, украинские военнослужащие, отступая, наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Белгородской области. "Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Её контузило, она ничего не понимала. Мой дом обстреляли. В крышу попало. Только мы выскочили из подвала в зелёнку, дом упал. Это всё, что у меня осталось", - рассказал Константин. Светлана добавила, что "там были наёмники". "Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские", - отметила она.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html
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волчанск, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска

Минобороны: военные группировки "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в министерстве, украинские военнослужащие, отступая, наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Белгородской области.
"Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Её контузило, она ничего не понимала. Мой дом обстреляли. В крышу попало. Только мы выскочили из подвала в зелёнку, дом упал. Это всё, что у меня осталось", - рассказал Константин.
Светлана добавила, что "там были наёмники". "Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские", - отметила она.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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