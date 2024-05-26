https://ria.ru/20240526/evakuatsiya-1948392454.html

Российские военные эвакуировали жителей Волчанска

Российские военные эвакуировали жителей Волчанска - РИА Новости, 26.05.2024

Российские военные эвакуировали жителей Волчанска

Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T05:02

2024-05-26T05:02

2024-05-26T05:02

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c3feb25432ed0dac9627d0333d77626.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска", - говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, украинские военнослужащие, отступая, наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Белгородской области. "Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Её контузило, она ничего не понимала. Мой дом обстреляли. В крышу попало. Только мы выскочили из подвала в зелёнку, дом упал. Это всё, что у меня осталось", - рассказал Константин. Светлана добавила, что "там были наёмники". "Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские", - отметила она.

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html

https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html

волчанск

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волчанск, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф