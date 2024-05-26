https://ria.ru/20240526/evakuatsiya-1948392454.html
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска - РИА Новости, 26.05.2024
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска
Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:02
2024-05-26T05:02
2024-05-26T05:02
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска", - говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, украинские военнослужащие, отступая, наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Белгородской области. "Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Её контузило, она ничего не понимала. Мой дом обстреляли. В крышу попало. Только мы выскочили из подвала в зелёнку, дом упал. Это всё, что у меня осталось", - рассказал Константин. Светлана добавила, что "там были наёмники". "Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские", - отметила она.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html
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Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные эвакуировали жителей Волчанска
Минобороны: военные группировки "Север" эвакуировали мирных жителей Волчанска