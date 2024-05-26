Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине
Макрон: Европа должна до конца помогать Украине и быть готовой к любому сценарию
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Европейским странам необходимо до конца поддерживать Украину и быть готовыми к любому сценарию для достижения мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.
По мнению французского лидера, нынешние вызовы требуют "скачка" в сотрудничестве Парижа и Берлина "ради подготовки будущего".
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"Этот скачок мы совершили с самого начала конфликта, но необходимо идти дальше. Мы заняли жесткую позицию. Мы также поднимем этот вопрос на совместном (франко-германском) совете министров и совете обороны. Мы должны до конца помогать Украине сопротивляться, вооружать, обучать, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права", — сказал он.
Как отметил президент республики, по итогам трехдневного визита в Германию он хотел бы видеть "амбициозный план" по обороне Украины и безопасности Европы, а также "общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС".
В середине мая Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко". До этого он также говорил, что члены Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок ВСУ ракет среднего и дальнего действия.
Помимо этого, французский лидер обещал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", а также допустил отправку войску в бывшую советскую республику, если такая просьба поступит от киевского режима.
В целом некоторые страны НАТО все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.