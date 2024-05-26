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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до девяти - РИА Новости, 26.05.2024
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17:24 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/dtp-1948466477.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до девяти - РИА Новости, 26.05.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе выросло до девяти, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:24
2024-05-26T17:24
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе выросло до девяти, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал с проезжей части и столкнулся с препятствием, пострадали восемь человек, четверо из них были госпитализированы. Ведомство уточняет, что водитель автобуса допустил съезд вправо с проезжей части, а после наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров города. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 9 человек, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк следственного управления Следственного комитета... по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа вместе с руководством территориального следственного отдела. В данный момент следователь опрашивает очевидцев, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231106/dtp-1907683752.html
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новокузнецке выросло до девяти

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто ДТП с участием автобуса на Кузбассе
Место ДТП с участием автобуса на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Место ДТП с участием автобуса на Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новокузнецке в Кузбассе выросло до девяти, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал с проезжей части и столкнулся с препятствием, пострадали восемь человек, четверо из них были госпитализированы.
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Ведомство уточняет, что водитель автобуса допустил съезд вправо с проезжей части, а после наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров города.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 9 человек, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк следственного управления Следственного комитета... по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа вместе с руководством территориального следственного отдела.
В данный момент следователь опрашивает очевидцев, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская область
 
 
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