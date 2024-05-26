https://ria.ru/20240526/dtp-1948433599.html
В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП
В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.05.2024
В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП
Пассажирский автобус, в котором ехали десять человек, столкнулся с легковым автомобилем "КИА" в Калининграде, в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:09
2024-05-26T13:09
2024-05-26T13:09
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус, в котором ехали десять человек, столкнулся с легковым автомобилем "КИА" в Калининграде, в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале. По предварительным данным, водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем "КИА", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. "В момент ДТП в общественном транспорте находились 10 человек, никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231117/avtomobil-1910150051.html
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происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП
В Калининграде пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем