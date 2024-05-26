https://ria.ru/20240526/dtp-1948433599.html

В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП

В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.05.2024

В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП

Пассажирский автобус, в котором ехали десять человек, столкнулся с легковым автомобилем "КИА" в Калининграде, в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:09

2024-05-26T13:09

2024-05-26T13:09

происшествия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948433085_0:227:960:767_1920x0_80_0_0_636d055455485c4b2b1c937373931dad.jpg

КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус, в котором ехали десять человек, столкнулся с легковым автомобилем "КИА" в Калининграде, в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале. По предварительным данным, водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем "КИА", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. "В момент ДТП в общественном транспорте находились 10 человек, никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231117/avtomobil-1910150051.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград