https://ria.ru/20240526/dtp-1948410344.html
В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи
В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи - РИА Новости, 26.05.2024
В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи
Пациент погиб, выпав из машины скорой медицинской помощи во время аварии в Приморье, фельдшер госпитализирована с травмами, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:00
2024-05-26T10:00
2024-05-26T12:39
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Пациент погиб, выпав из машины скорой медицинской помощи во время аварии в Приморье, фельдшер госпитализирована с травмами, сообщает управление МВД РФ по региону в Telegram-канале. По данным полиции, авария произошла на 113-м километре автодороги "Раздольное – Хасан", предварительно, во время непогоды. "Водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание. Пациент выпал из машины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также получила травмы и была госпитализирована", - говорится в сообщении. По факту аварии полиция проводит проверку, обстоятельства устанавливаются, информирует УМВД.Позднее в полиции РИА Новости уточнили, что погибла женщина 1957 года рождения.
https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи
В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи во время аварии
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости.
Пациент погиб, выпав из машины скорой медицинской помощи во время аварии в Приморье, фельдшер госпитализирована с травмами, сообщает управление МВД РФ по региону в Telegram-канале
.
По данным полиции, авария произошла на 113-м километре автодороги "Раздольное – Хасан", предварительно, во время непогоды.
"Водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание. Пациент выпал из машины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также получила травмы и была госпитализирована", - говорится в сообщении.
По факту аварии полиция проводит проверку, обстоятельства устанавливаются, информирует УМВД.
Позднее в полиции РИА Новости уточнили, что погибла женщина 1957 года рождения.