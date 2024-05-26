https://ria.ru/20240526/dtp-1948410344.html

В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи

В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи - РИА Новости, 26.05.2024

В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой помощи

Пациент погиб, выпав из машины скорой медицинской помощи во время аварии в Приморье, фельдшер госпитализирована с травмами, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:00

2024-05-26T10:00

2024-05-26T12:39

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Пациент погиб, выпав из машины скорой медицинской помощи во время аварии в Приморье, фельдшер госпитализирована с травмами, сообщает управление МВД РФ по региону в Telegram-канале. По данным полиции, авария произошла на 113-м километре автодороги "Раздольное – Хасан", предварительно, во время непогоды. "Водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание. Пациент выпал из машины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также получила травмы и была госпитализирована", - говорится в сообщении. По факту аварии полиция проводит проверку, обстоятельства устанавливаются, информирует УМВД.Позднее в полиции РИА Новости уточнили, что погибла женщина 1957 года рождения.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html

приморский край

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происшествия, приморский край