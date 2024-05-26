https://ria.ru/20240526/bogosluzhenie-1948468593.html
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России - РИА Новости, 26.05.2024
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:38
2024-05-26T17:38
2024-05-26T18:01
религия
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948470779_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_38a2856d1a8edb233d156707cc11422f.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в Одинцовском районе Московской области, сообщили в российском военном ведомстве. "В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации прошло Патриаршее богослужение, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении. Отмечается, что в божественной литургии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, помощники командиров воинских частей по работе с верующими и прихожане храма. "По завершении богослужения на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ состоялся Первый съезд военного духовенства в честь 15-й годовщины воссоздания института воинских и флотских священнослужителей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948470779_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_8b7c09cc4cbb8aa029829b9ca7a479b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), андрей белоусов
Религия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России
Белоусов принял участие в патриаршем богослужении в главном храме ВС России
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в Одинцовском районе Московской области, сообщили в российском военном ведомстве.
«
"В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации прошло Патриаршее богослужение, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в божественной литургии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, помощники командиров воинских частей по работе с верующими и прихожане храма.
"По завершении богослужения на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ состоялся Первый съезд военного духовенства в честь 15-й годовщины воссоздания института воинских и флотских священнослужителей", - сообщили в Минобороны.