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Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России - РИА Новости, 26.05.2024
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Религия
 
17:38 26.05.2024 (обновлено: 18:01 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/bogosluzhenie-1948468593.html
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России - РИА Новости, 26.05.2024
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:38
2024-05-26T18:01
религия
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в Одинцовском районе Московской области, сообщили в российском военном ведомстве. "В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации прошло Патриаршее богослужение, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении. Отмечается, что в божественной литургии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, помощники командиров воинских частей по работе с верующими и прихожане храма. "По завершении богослужения на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ состоялся Первый съезд военного духовенства в честь 15-й годовщины воссоздания института воинских и флотских священнослужителей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), андрей белоусов
Религия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов
Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России

Белоусов принял участие в патриаршем богослужении в главном храме ВС России

© Фото : Минобороны Российской ФедерацииМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время Патриаршего богослужения в соборе в честь Воскресения Христова, расположенном в Одинцовском районе Московской области. 26 мая 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время Патриаршего богослужения в соборе в честь Воскресения Христова, расположенном в Одинцовском районе Московской области. 26 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Минобороны Российской Федерации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время Патриаршего богослужения в соборе в честь Воскресения Христова, расположенном в Одинцовском районе Московской области. 26 мая 2024
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в Одинцовском районе Московской области, сообщили в российском военном ведомстве.
«
"В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации прошло Патриаршее богослужение, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в божественной литургии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, помощники командиров воинских частей по работе с верующими и прихожане храма.
"По завершении богослужения на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ состоялся Первый съезд военного духовенства в честь 15-й годовщины воссоздания института воинских и флотских священнослужителей", - сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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РелигияРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Андрей Белоусов
 
 
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