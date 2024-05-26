https://ria.ru/20240526/bogosluzhenie-1948468593.html

Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России

Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России - РИА Новости, 26.05.2024

Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:38

2024-05-26T17:38

2024-05-26T18:01

религия

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

андрей белоусов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в Патриаршем богослужении в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ, расположенном в Одинцовском районе Московской области, сообщили в российском военном ведомстве. "В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации прошло Патриаршее богослужение, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении. Отмечается, что в божественной литургии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, помощники командиров воинских частей по работе с верующими и прихожане храма. "По завершении богослужения на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ состоялся Первый съезд военного духовенства в честь 15-й годовщины воссоздания института воинских и флотских священнослужителей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), андрей белоусов