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Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 26.05.2024 (обновлено: 07:07 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948395858.html
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА - РИА Новости, 26.05.2024
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА
Разведчики группировки "Север" разминируют дороги при помощи БПЛА, уничтожая минные шлагбаумы ВСУ из противотанковых мин дистанционно на харьковском... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:38
2024-05-26T07:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 мая - РИА Новости. Разведчики группировки "Север" разминируют дороги при помощи БПЛА, уничтожая минные шлагбаумы ВСУ из противотанковых мин дистанционно на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА. "Противник заминировал дорогу, и при помощи ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный - ред.) мы ее разминировали. Сделали сбросы, боеприпасы загорелись и в результате сдетонировали", - объяснил он. По его словам, противник использовал также большое количество противотанковых мин для минирования дороги. "Каждый день разведки мы видели, как на дороге по рядку прибавлялось мин, противотанковых. Вот так решили их подорвать, но они вначале загорелись, а потом сдетонировали", - отметил разведчик. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html
https://ria.ru/20240526/artilleristy-1948393159.html
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА

Разведчики "Севера" разминируют дороги на Харьковском направлении с помощью БПЛА

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 мая - РИА Новости. Разведчики группировки "Север" разминируют дороги при помощи БПЛА, уничтожая минные шлагбаумы ВСУ из противотанковых мин дистанционно на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА.
"Противник заминировал дорогу, и при помощи ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный - ред.) мы ее разминировали. Сделали сбросы, боеприпасы загорелись и в результате сдетонировали", - объяснил он.
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По его словам, противник использовал также большое количество противотанковых мин для минирования дороги.
"Каждый день разведки мы видели, как на дороге по рядку прибавлялось мин, противотанковых. Вот так решили их подорвать, но они вначале загорелись, а потом сдетонировали", - отметил разведчик.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская область
 
 
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