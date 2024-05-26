https://ria.ru/20240526/bespilotniki-1948395858.html
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА - РИА Новости, 26.05.2024
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА
Разведчики группировки "Север" разминируют дороги при помощи БПЛА, уничтожая минные шлагбаумы ВСУ из противотанковых мин дистанционно на харьковском... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:38
2024-05-26T06:38
2024-05-26T07:07
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 мая - РИА Новости. Разведчики группировки "Север" разминируют дороги при помощи БПЛА, уничтожая минные шлагбаумы ВСУ из противотанковых мин дистанционно на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА. "Противник заминировал дорогу, и при помощи ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный - ред.) мы ее разминировали. Сделали сбросы, боеприпасы загорелись и в результате сдетонировали", - объяснил он. По его словам, противник использовал также большое количество противотанковых мин для минирования дороги. "Каждый день разведки мы видели, как на дороге по рядку прибавлялось мин, противотанковых. Вот так решили их подорвать, но они вначале загорелись, а потом сдетонировали", - отметил разведчик. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
Российский оператор дрона рассказал о разминировании при помощи БПЛА
Разведчики "Севера" разминируют дороги на Харьковском направлении с помощью БПЛА
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 мая - РИА Новости. Разведчики группировки "Север" разминируют дороги при помощи БПЛА, уничтожая минные шлагбаумы ВСУ из противотанковых мин дистанционно на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА.
"Противник заминировал дорогу, и при помощи ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный - ред.) мы ее разминировали. Сделали сбросы, боеприпасы загорелись и в результате сдетонировали", - объяснил он.
По его словам, противник использовал также большое количество противотанковых мин для минирования дороги.
"Каждый день разведки мы видели, как на дороге по рядку прибавлялось мин, противотанковых. Вот так решили их подорвать, но они вначале загорелись, а потом сдетонировали", - отметил разведчик.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.