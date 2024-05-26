https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948462615.html
В Белгороде упал и взорвался беспилотник
В Белгороде упал и взорвался беспилотник - РИА Новости, 26.05.2024
В Белгороде упал и взорвался беспилотник
Беспилотник ВСУ упал и взорвался в районе педагогического колледжа Белгорода, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:58
2024-05-26T16:58
2024-05-26T16:58
белгород
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал и взорвался в районе педагогического колледжа Белгорода, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией в районе педагогического колледжа никто из мирных жителей не пострадал, осколками повреждены два транспортных средства", - написал он. Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240525/bespilotnik-1948304946.html
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белгород, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгороде упал и взорвался беспилотник
Гладков: в районе педагогического колледжа Белгорода взорвался беспилотник ВСУ