https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948462615.html

В Белгороде упал и взорвался беспилотник

В Белгороде упал и взорвался беспилотник - РИА Новости, 26.05.2024

В Белгороде упал и взорвался беспилотник

Беспилотник ВСУ упал и взорвался в районе педагогического колледжа Белгорода, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:58

2024-05-26T16:58

2024-05-26T16:58

белгород

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал и взорвался в районе педагогического колледжа Белгорода, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией в районе педагогического колледжа никто из мирных жителей не пострадал, осколками повреждены два транспортных средства", - написал он. Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240525/bespilotnik-1948304946.html

белгород

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белгород, вячеслав гладков, происшествия