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"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала - РИА Новости, 26.05.2024
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08:00 26.05.2024 (обновлено: 08:02 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/banda-1948231619.html
"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала
"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала - РИА Новости, 26.05.2024
"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала
В конце 1980-х в Челябинске начали исчезать люди: пассажиры, прибывшие поездом или самолетом, местные таксисты. За четыре месяца в розыск объявили семь человек. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:00
2024-05-26T08:02
челябинск
криминал
преступления
ссср
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Дарья Юдкина. В конце 1980-х в Челябинске начали исчезать люди: пассажиры, прибывшие поездом или самолетом, местные таксисты. За четыре месяца в розыск объявили семь человек. Когда пропавших стали находить мертвыми, следователи поняли: в городе орудует маньяк. Позже выяснилось, что убивать ему помогали родственники. Как вычислили преступную группу — в материале РИА Новости.Водители и пассажирыВалентина Торбина прилетела в Челябинск 19 марта 1989-го в командировку. Остановиться собиралась у родителей, взяла такси, но дома так и не появилась. За пределами аэропорта ее след потерялся. Спустя месяц заявление о пропаже родственника подала семья Коротковых. Валерий работал таксистом. Четырнадцатого апреля не вернулся домой с ночной смены и не сдал машину в таксопарк. В мае и июне без вести пропали еще два таксиста, а 27 июня в милицию поступило заявление об исчезновении прибывших в Челябинск родственниц из Фрунзе (сейчас Бишкек ).Первые зацепки появились только осенью. В пригородной лесополосе дети нашли труп мужчины. Экспертиза показала: убит выстрелом в упор, вероятно, из охотничьего ружья или дробовика с использованием самодельных патронов, оставивших рваные раны. Жертву опознали по татуировке — это был один из пропавших таксистов.Вскоре начали обнаруживать и других объявленных в розыск. Все застрелены из ружей, на некоторых телах — следы пыток. Важная деталь: всех грабили, забирали даже одежду и обувь.Расследование жестоких убийств поставили на контроль в ЦК КПСС, МВД и прокуратуре, к ловле преступника подключили почти всех силовиков области — 35 групп и постов. Крыши машин такси в регионе покрывали флюоресцентной краской, чтобы видеть в темноте с воздуха. На дорогах дежурили передвижные бригады. Обстановка в городе была крайне напряженной. Тогда же в дежурную часть поступил сигнал: “На троллейбусной остановке человек палит в воздух из обреза”.ПерестрелкаВооруженный мужчина при задержании не оказал сопротивления. В отделении установили личность — Евгений Гончаров. За стрельбу и хранение оружия его отправили в СИЗО.Меры, на которые пошла челябинская милиция для поимки преступников, принесли плоды 18 сентября. Инспекторы ГАИ Ренат Шейхисламов и Олег Деревянных дежурили на посту в поселке Октябрьский. Для проверки документов останавливали все машины. Навстречу выехал мотоцикл с двумя пассажирами. Водитель был пьян. Деревянных сел в патрульный автомобиль для оформления протокола, а Шейхисламов тем временем продолжал дежурить на дороге. Со стороны Копейска показались “Жигули” — инспектор потребовал остановиться.В водительском удостоверении вместо фото было белое пятно. “Отклеилось. Я сейчас покажу паспорт”, — спокойно сказал шофер, потянувшись к бардачку у пассажирского сиденья. Но вместо документа в руках у него оказался обрез. Преступник несколько раз выстрелил и ранил Шейхисламова в плечо.Услышав стрельбу, Деревянных вжался в сиденье. Следующий выстрел пришелся по машине. Пуля зацепила милиционера по касательной, но смертельно ранила одного из пассажиров мотоцикла.Преступник, не прекращая стрелять, скрылся в лесу. Раненые сотрудники срочно вызвали оперативную группу.ПризнаниеВ брошенных “Жигулях” нашли документы сотрудников таксопарка Евгения Содомского и Игоря Колчина. Первый — владелец машины, которого позже нашли мертвым с огнестрельным ранением. Колчин, как выяснилось, был дважды судим за кражи. Его объявили в розыск.Оперативники направились по адресу его регистрации. В квартире застали жену Людмилу и сразу задержали, отправив в камеру предварительного заключения. Она заговорила на второй день и написала признания по всем преступлениям, о которых ей было известно. Оказалось, Колчин действовал не один.Нападать на людей он начал еще в 1986-м: прямо на улице шесть раз ударил женщину железной гантелей по голове и забрал сумку, в которой оказалось лишь десять рублей. Жертва чудом выжила.Вскоре после этого Колчин убил случайного прохожего — несколько раз ударил ножом. Затем было еще минимум два нападения: на сотрудницу трамвайного депо и рыбака в пригородной электричке.Преступления не скрывал от близких. Жене Людмиле дарил украшения жертв. Старшего брата Владимира, тоже таксиста, и его невесту Елену Малахову взял в подельники. Позже к ним присоединился Олег Малахов — брат Елены, а к концу 1980-х и Евгений Гончаров — ее двоюродный брат.Для убийств родственники использовали два охотничьих ружья, а патроны делали сами, чтобы не вызывать подозрений в магазинах.Находить жертв помогала работа в такси. Владимир Колчин обычно дежурил на вокзалах и в аэропортах. Приглянувшихся пассажиров заманивал небольшой стоимостью поездки, и, если те соглашались, обратного пути у них уже не было.В лесу машину встречали Игорь и Олег, вооруженные обрезами, топорами и ножами. Похищенных избивали, некоторых женщин насиловали. Всячески издевались: например, делали вид, что отпускают жертву, а потом стреляли ей в спину.Случались и незапланированные убийства. Например, часто расправлялись с таксистами, когда ловили попутки после очередного преступления. Добродушные водители, решив помочь голосующим на трассе, обрекали себя на смерть. Расправившись с очередным шофером, Колчин для конспирации аккуратно вклеивал свое фото в права и несколько дней ездил на машине жертвы. Затем автомобиль либо сжигали, либо разбирали и продавали на запчасти.Женщины из банды Колчиных не участвовали в убийствах — стирали одежду жертв, выводили пятна крови и носили сами либо перешивали. Обувь продавали, а украшения сдавали в ломбарды.ПравосудиеПоказания Людмилы Колчиной помогли задержать всех участников группировки — кроме главаря. Игоря оперативники поймали лишь восемь дней спустя. Его местонахождение на одном из допросов выдал брат Владимир. Колчин-младший прятался в лесу за Аргазинским водохранилищем.Версий того, как ловили убийцу, несколько. По одной, сотрудники опергруппы так слаженно сработали, что Игорь не заметил засады. По другим данным, задержание подстроили — под видом встречи с братом.На допросах Игорь Колчин откровенно признался, что убивал не с целью обогащения, а ради удовольствия. Жуткие подробности, которыми он делился со следователями, заставили усомниться в его вменяемости. Однако эксперты не нашли в поведении главаря банды отклонений, и дело передали в суд.Обвинение группировке Колчина предъявили по 31 преступлению, в том числе — по пятнадцати убийствам. По воспоминаниям сотрудников правоохранительных органов, процесс над Игорем и его подельниками стал самым тяжелым за всю историю области. Родственники погибших ставили поминальные свечи, приносили цветы в фойе суда. Люди требовали для каждого участника группировки высшей меры наказания.Братьев Колчиных и Олега Малахова 21 мая 1991-го суд приговорил к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел.Игорь не хотел сдаваться и подал жалобу в Верховный суд РСФСР — настаивал на проведении повторной психиатрической экспертизы, называя себя "наполовину душевнобольным". Однако прошение осталась без внимания. От безысходности Колчин объявил голодовку. Провел без еды 21 день, а 28 октября 1991-го покончил с собой в СИЗО.Его подельникам позже смягчили приговоры. Владимиру и Олегу смертную казнь заменили лишением свободы на 15 лет. Людмила Колчина и Елена Малахова вместо семи лет провели в колонии всего по четыре года. Евгению Гончарову, приговоренному к 13 годам, срок также сократили. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.
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челябинск, криминал, преступления, ссср
Челябинск, Криминал, преступления, СССР

"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала

© РИА Новости / Н.Шарубин | Перейти в медиабанкЖенщина ловит такси
Женщина ловит такси - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Н.Шарубин
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МОСКВА, 26 мая РИА Новости, Дарья Юдкина. В конце 1980-х в Челябинске начали исчезать люди: пассажиры, прибывшие поездом или самолетом, местные таксисты. За четыре месяца в розыск объявили семь человек. Когда пропавших стали находить мертвыми, следователи поняли: в городе орудует маньяк. Позже выяснилось, что убивать ему помогали родственники. Как вычислили преступную группу — в материале РИА Новости.

Водители и пассажиры

Валентина Торбина прилетела в Челябинск 19 марта 1989-го в командировку. Остановиться собиралась у родителей, взяла такси, но дома так и не появилась. За пределами аэропорта ее след потерялся.
Спустя месяц заявление о пропаже родственника подала семья Коротковых. Валерий работал таксистом. Четырнадцатого апреля не вернулся домой с ночной смены и не сдал машину в таксопарк. В мае и июне без вести пропали еще два таксиста, а 27 июня в милицию поступило заявление об исчезновении прибывших в Челябинск родственниц из Фрунзе (сейчас Бишкек ).
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры в аэропорту
Первые зацепки появились только осенью. В пригородной лесополосе дети нашли труп мужчины. Экспертиза показала: убит выстрелом в упор, вероятно, из охотничьего ружья или дробовика с использованием самодельных патронов, оставивших рваные раны. Жертву опознали по татуировке — это был один из пропавших таксистов.
Вскоре начали обнаруживать и других объявленных в розыск. Все застрелены из ружей, на некоторых телах — следы пыток. Важная деталь: всех грабили, забирали даже одежду и обувь.
Расследование жестоких убийств поставили на контроль в ЦК КПСС, МВД и прокуратуре, к ловле преступника подключили почти всех силовиков области — 35 групп и постов. Крыши машин такси в регионе покрывали флюоресцентной краской, чтобы видеть в темноте с воздуха. На дорогах дежурили передвижные бригады. Обстановка в городе была крайне напряженной. Тогда же в дежурную часть поступил сигнал: “На троллейбусной остановке человек палит в воздух из обреза”.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкСотрудники милиции сидят в дежурной машине
Сотрудники милиции сидят в дежурной машине - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Сотрудники милиции сидят в дежурной машине

Перестрелка

Вооруженный мужчина при задержании не оказал сопротивления. В отделении установили личность — Евгений Гончаров. За стрельбу и хранение оружия его отправили в СИЗО.
Меры, на которые пошла челябинская милиция для поимки преступников, принесли плоды 18 сентября. Инспекторы ГАИ Ренат Шейхисламов и Олег Деревянных дежурили на посту в поселке Октябрьский. Для проверки документов останавливали все машины. Навстречу выехал мотоцикл с двумя пассажирами. Водитель был пьян. Деревянных сел в патрульный автомобиль для оформления протокола, а Шейхисламов тем временем продолжал дежурить на дороге. Со стороны Копейска показались “Жигули” — инспектор потребовал остановиться.
Евгений Гончаров
Евгений Гончаров
Евгений Гончаров
В водительском удостоверении вместо фото было белое пятно. “Отклеилось. Я сейчас покажу паспорт”, — спокойно сказал шофер, потянувшись к бардачку у пассажирского сиденья. Но вместо документа в руках у него оказался обрез. Преступник несколько раз выстрелил и ранил Шейхисламова в плечо.
Услышав стрельбу, Деревянных вжался в сиденье. Следующий выстрел пришелся по машине. Пуля зацепила милиционера по касательной, но смертельно ранила одного из пассажиров мотоцикла.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЛегковые автомашины "ВАЗ-2101"
Испытания легковых автомашин ВАЗ-2101 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Легковые автомашины "ВАЗ-2101"
Преступник, не прекращая стрелять, скрылся в лесу. Раненые сотрудники срочно вызвали оперативную группу.

Признание

В брошенных “Жигулях” нашли документы сотрудников таксопарка Евгения Содомского и Игоря Колчина. Первый — владелец машины, которого позже нашли мертвым с огнестрельным ранением. Колчин, как выяснилось, был дважды судим за кражи. Его объявили в розыск.
Оперативники направились по адресу его регистрации. В квартире застали жену Людмилу и сразу задержали, отправив в камеру предварительного заключения. Она заговорила на второй день и написала признания по всем преступлениям, о которых ей было известно. Оказалось, Колчин действовал не один.
Нападать на людей он начал еще в 1986-м: прямо на улице шесть раз ударил женщину железной гантелей по голове и забрал сумку, в которой оказалось лишь десять рублей. Жертва чудом выжила.
Игорь Колчин
Игорь Колчин
Игорь Колчин
Вскоре после этого Колчин убил случайного прохожего — несколько раз ударил ножом. Затем было еще минимум два нападения: на сотрудницу трамвайного депо и рыбака в пригородной электричке.
Преступления не скрывал от близких. Жене Людмиле дарил украшения жертв. Старшего брата Владимира, тоже таксиста, и его невесту Елену Малахову взял в подельники. Позже к ним присоединился Олег Малахов — брат Елены, а к концу 1980-х и Евгений Гончаров — ее двоюродный брат.
Для убийств родственники использовали два охотничьих ружья, а патроны делали сами, чтобы не вызывать подозрений в магазинах.
Находить жертв помогала работа в такси. Владимир Колчин обычно дежурил на вокзалах и в аэропортах. Приглянувшихся пассажиров заманивал небольшой стоимостью поездки, и, если те соглашались, обратного пути у них уже не было.
Сожженный автомобиль
Сожженный автомобиль
Сожженный автомобиль
В лесу машину встречали Игорь и Олег, вооруженные обрезами, топорами и ножами. Похищенных избивали, некоторых женщин насиловали. Всячески издевались: например, делали вид, что отпускают жертву, а потом стреляли ей в спину.
Случались и незапланированные убийства. Например, часто расправлялись с таксистами, когда ловили попутки после очередного преступления. Добродушные водители, решив помочь голосующим на трассе, обрекали себя на смерть. Расправившись с очередным шофером, Колчин для конспирации аккуратно вклеивал свое фото в права и несколько дней ездил на машине жертвы. Затем автомобиль либо сжигали, либо разбирали и продавали на запчасти.
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23 марта, 08:00
Женщины из банды Колчиных не участвовали в убийствах — стирали одежду жертв, выводили пятна крови и носили сами либо перешивали. Обувь продавали, а украшения сдавали в ломбарды.

Правосудие

Показания Людмилы Колчиной помогли задержать всех участников группировки — кроме главаря. Игоря оперативники поймали лишь восемь дней спустя. Его местонахождение на одном из допросов выдал брат Владимир. Колчин-младший прятался в лесу за Аргазинским водохранилищем.
Людмила Колчина
Людмила Колчина
Людмила Колчина
Версий того, как ловили убийцу, несколько. По одной, сотрудники опергруппы так слаженно сработали, что Игорь не заметил засады. По другим данным, задержание подстроили — под видом встречи с братом.
На допросах Игорь Колчин откровенно признался, что убивал не с целью обогащения, а ради удовольствия. Жуткие подробности, которыми он делился со следователями, заставили усомниться в его вменяемости. Однако эксперты не нашли в поведении главаря банды отклонений, и дело передали в суд.
Обвинение группировке Колчина предъявили по 31 преступлению, в том числе — по пятнадцати убийствам. По воспоминаниям сотрудников правоохранительных органов, процесс над Игорем и его подельниками стал самым тяжелым за всю историю области. Родственники погибших ставили поминальные свечи, приносили цветы в фойе суда. Люди требовали для каждого участника группировки высшей меры наказания.
Следственные мероприятия по делу банды Игоря Колчина
Следственные мероприятия по делу банды Игоря Колчина
Следственные мероприятия по делу банды Игоря Колчина
Братьев Колчиных и Олега Малахова 21 мая 1991-го суд приговорил к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел.
Игорь не хотел сдаваться и подал жалобу в Верховный суд РСФСР — настаивал на проведении повторной психиатрической экспертизы, называя себя "наполовину душевнобольным". Однако прошение осталась без внимания. От безысходности Колчин объявил голодовку. Провел без еды 21 день, а 28 октября 1991-го покончил с собой в СИЗО.
© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера
Его подельникам позже смягчили приговоры. Владимиру и Олегу смертную казнь заменили лишением свободы на 15 лет. Людмила Колчина и Елена Малахова вместо семи лет провели в колонии всего по четыре года. Евгению Гончарову, приговоренному к 13 годам, срок также сократили. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.
 
ЧелябинскКриминалпреступленияСССР
 
 
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