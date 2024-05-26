https://ria.ru/20240526/banda-1948231619.html

"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала

"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала - РИА Новости, 26.05.2024

"Испарялись в воздухе". Как ловили самую жестокую банду Урала

В конце 1980-х в Челябинске начали исчезать люди: пассажиры, прибывшие поездом или самолетом, местные таксисты. За четыре месяца в розыск объявили семь человек. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:00

2024-05-26T08:00

2024-05-26T08:02

челябинск

криминал

преступления

ссср

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Дарья Юдкина. В конце 1980-х в Челябинске начали исчезать люди: пассажиры, прибывшие поездом или самолетом, местные таксисты. За четыре месяца в розыск объявили семь человек. Когда пропавших стали находить мертвыми, следователи поняли: в городе орудует маньяк. Позже выяснилось, что убивать ему помогали родственники. Как вычислили преступную группу — в материале РИА Новости.Водители и пассажирыВалентина Торбина прилетела в Челябинск 19 марта 1989-го в командировку. Остановиться собиралась у родителей, взяла такси, но дома так и не появилась. За пределами аэропорта ее след потерялся. Спустя месяц заявление о пропаже родственника подала семья Коротковых. Валерий работал таксистом. Четырнадцатого апреля не вернулся домой с ночной смены и не сдал машину в таксопарк. В мае и июне без вести пропали еще два таксиста, а 27 июня в милицию поступило заявление об исчезновении прибывших в Челябинск родственниц из Фрунзе (сейчас Бишкек ).Первые зацепки появились только осенью. В пригородной лесополосе дети нашли труп мужчины. Экспертиза показала: убит выстрелом в упор, вероятно, из охотничьего ружья или дробовика с использованием самодельных патронов, оставивших рваные раны. Жертву опознали по татуировке — это был один из пропавших таксистов.Вскоре начали обнаруживать и других объявленных в розыск. Все застрелены из ружей, на некоторых телах — следы пыток. Важная деталь: всех грабили, забирали даже одежду и обувь.Расследование жестоких убийств поставили на контроль в ЦК КПСС, МВД и прокуратуре, к ловле преступника подключили почти всех силовиков области — 35 групп и постов. Крыши машин такси в регионе покрывали флюоресцентной краской, чтобы видеть в темноте с воздуха. На дорогах дежурили передвижные бригады. Обстановка в городе была крайне напряженной. Тогда же в дежурную часть поступил сигнал: “На троллейбусной остановке человек палит в воздух из обреза”.ПерестрелкаВооруженный мужчина при задержании не оказал сопротивления. В отделении установили личность — Евгений Гончаров. За стрельбу и хранение оружия его отправили в СИЗО.Меры, на которые пошла челябинская милиция для поимки преступников, принесли плоды 18 сентября. Инспекторы ГАИ Ренат Шейхисламов и Олег Деревянных дежурили на посту в поселке Октябрьский. Для проверки документов останавливали все машины. Навстречу выехал мотоцикл с двумя пассажирами. Водитель был пьян. Деревянных сел в патрульный автомобиль для оформления протокола, а Шейхисламов тем временем продолжал дежурить на дороге. Со стороны Копейска показались “Жигули” — инспектор потребовал остановиться.В водительском удостоверении вместо фото было белое пятно. “Отклеилось. Я сейчас покажу паспорт”, — спокойно сказал шофер, потянувшись к бардачку у пассажирского сиденья. Но вместо документа в руках у него оказался обрез. Преступник несколько раз выстрелил и ранил Шейхисламова в плечо.Услышав стрельбу, Деревянных вжался в сиденье. Следующий выстрел пришелся по машине. Пуля зацепила милиционера по касательной, но смертельно ранила одного из пассажиров мотоцикла.Преступник, не прекращая стрелять, скрылся в лесу. Раненые сотрудники срочно вызвали оперативную группу.ПризнаниеВ брошенных “Жигулях” нашли документы сотрудников таксопарка Евгения Содомского и Игоря Колчина. Первый — владелец машины, которого позже нашли мертвым с огнестрельным ранением. Колчин, как выяснилось, был дважды судим за кражи. Его объявили в розыск.Оперативники направились по адресу его регистрации. В квартире застали жену Людмилу и сразу задержали, отправив в камеру предварительного заключения. Она заговорила на второй день и написала признания по всем преступлениям, о которых ей было известно. Оказалось, Колчин действовал не один.Нападать на людей он начал еще в 1986-м: прямо на улице шесть раз ударил женщину железной гантелей по голове и забрал сумку, в которой оказалось лишь десять рублей. Жертва чудом выжила.Вскоре после этого Колчин убил случайного прохожего — несколько раз ударил ножом. Затем было еще минимум два нападения: на сотрудницу трамвайного депо и рыбака в пригородной электричке.Преступления не скрывал от близких. Жене Людмиле дарил украшения жертв. Старшего брата Владимира, тоже таксиста, и его невесту Елену Малахову взял в подельники. Позже к ним присоединился Олег Малахов — брат Елены, а к концу 1980-х и Евгений Гончаров — ее двоюродный брат.Для убийств родственники использовали два охотничьих ружья, а патроны делали сами, чтобы не вызывать подозрений в магазинах.Находить жертв помогала работа в такси. Владимир Колчин обычно дежурил на вокзалах и в аэропортах. Приглянувшихся пассажиров заманивал небольшой стоимостью поездки, и, если те соглашались, обратного пути у них уже не было.В лесу машину встречали Игорь и Олег, вооруженные обрезами, топорами и ножами. Похищенных избивали, некоторых женщин насиловали. Всячески издевались: например, делали вид, что отпускают жертву, а потом стреляли ей в спину.Случались и незапланированные убийства. Например, часто расправлялись с таксистами, когда ловили попутки после очередного преступления. Добродушные водители, решив помочь голосующим на трассе, обрекали себя на смерть. Расправившись с очередным шофером, Колчин для конспирации аккуратно вклеивал свое фото в права и несколько дней ездил на машине жертвы. Затем автомобиль либо сжигали, либо разбирали и продавали на запчасти.Женщины из банды Колчиных не участвовали в убийствах — стирали одежду жертв, выводили пятна крови и носили сами либо перешивали. Обувь продавали, а украшения сдавали в ломбарды.ПравосудиеПоказания Людмилы Колчиной помогли задержать всех участников группировки — кроме главаря. Игоря оперативники поймали лишь восемь дней спустя. Его местонахождение на одном из допросов выдал брат Владимир. Колчин-младший прятался в лесу за Аргазинским водохранилищем.Версий того, как ловили убийцу, несколько. По одной, сотрудники опергруппы так слаженно сработали, что Игорь не заметил засады. По другим данным, задержание подстроили — под видом встречи с братом.На допросах Игорь Колчин откровенно признался, что убивал не с целью обогащения, а ради удовольствия. Жуткие подробности, которыми он делился со следователями, заставили усомниться в его вменяемости. Однако эксперты не нашли в поведении главаря банды отклонений, и дело передали в суд.Обвинение группировке Колчина предъявили по 31 преступлению, в том числе — по пятнадцати убийствам. По воспоминаниям сотрудников правоохранительных органов, процесс над Игорем и его подельниками стал самым тяжелым за всю историю области. Родственники погибших ставили поминальные свечи, приносили цветы в фойе суда. Люди требовали для каждого участника группировки высшей меры наказания.Братьев Колчиных и Олега Малахова 21 мая 1991-го суд приговорил к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел.Игорь не хотел сдаваться и подал жалобу в Верховный суд РСФСР — настаивал на проведении повторной психиатрической экспертизы, называя себя "наполовину душевнобольным". Однако прошение осталась без внимания. От безысходности Колчин объявил голодовку. Провел без еды 21 день, а 28 октября 1991-го покончил с собой в СИЗО.Его подельникам позже смягчили приговоры. Владимиру и Олегу смертную казнь заменили лишением свободы на 15 лет. Людмила Колчина и Елена Малахова вместо семи лет провели в колонии всего по четыре года. Евгению Гончарову, приговоренному к 13 годам, срок также сократили. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

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челябинск, криминал, преступления, ссср